Square-Enix: due grossi annunci attesi per febbraio?

Il 2020 è stato un anno ricco di titoli grandiosi, la stessa Square-Enix ha dato una grossa mano rilasciando l’ottimo primo capitolo di Final Fantasy 7 Remake. L’opera è riuscita a stupire sotto molti fattori, meno invece è riuscita a fare sulla comunicazione e su un finale non particolarmente amato dalla community. Nonostante tutto questo il gioco si è portato a casa la statuetta come miglior RPG dell’anno agli scorsi Game Awards, un traguardo decisamente enorme. Purtroppo oggi non sappiamo quando la seconda parte delle avventure di Cloud e compagni verrà rilasciata, ma il team è costantemente al lavoro con l’obiettivo di creare un prodotto degno di nota.

Come ben saprete il 2021 è iniziato con l’insegna dei rumors, ma in queste ore sta prendendo sempre più piede uno in particolare riguardante lo stesso Final Fantasy 7 Remake ed un altro grosso titolo targato Square-Enix. Un utente del forum Resetera, considerato molto affidabile anche dagli stessi moderatori, avrebbe rivelato che il prossimo mese potrebbe essere annunciata una versione PS5 del Remake del capitolo più amato del franchise giapponese. Secondo quanto riportato da Navtra (questo il nome dell’utente) sarebbe un vero e proprio upgrade sostanzioso, non è chiaro però se anche i possessori della copia PS4 potranno godere di questo speciale upgrade gratuitamente.

Le novità non finiscono qui, l’insider avrebbe svelato che a febbraio verrà mostrato anche Life is Strange 3, il quale non è mai stato annunciato da Square-Enix al momento. Insomma, trattandosi di informazioni, seppur affidabili, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute pinze. Sarebbero certo due notizie sensazionali, che testimonierebbero ancora una volta quanto l’azienda nipponica nell’ultimo periodo sia costantemente al lavoro (ricordiamo infatti anche che sono impegnati su Final Fantasy 16 e sulle espansioni del quattordicesimo capitolo).

Life is Strange (2015)

