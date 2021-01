Final Fantasy 7 Remake: registrati nuovi marchi, annuncio imminente?

Il 2020 videoludico è stato un anno che ha saputo sorprendere i giocatori con tutta una serie di uscite di grande livello. Oltre alle console di nona generazione, durante gli scorsi 12 mesi abbiamo assistito al ritorno di grandi saghe, come per esempio quella di Half-Life o il tanto atteso rifacimento di un grande classico come Final Fantasy 7 Remake. Dopo che Square-Enix ci ha lasciati col fiato sospeso nel finale della prima parte del remake, in rete si sta cominciando a muovere qualcosa sulla seconda parte.

A darci qualche indizio di quelle che potrebbero essere le direzioni che intenderà percorre Square-Enix da qui al prossimo futuro, sono stati alcuni marchi registrati proprio di recente dalla compagnia giapponese. Entrando più nel dettaglio, lo scorso 17 dicembre, in Giappone, sono stati depositati i marchi di Ever Crisis e The First Soldier. Il 22 dicembre, invece, è stato depositato anche il logo della Shinra Electric Power Company.

Per il momento siamo rimasti alle ultime dichiarazioni di Square, le quali ci informavano che i lavori alle seconda parte di Final Fantasy 7 Remake erano già partiti. Sui nuovi marchi registrati invece, per ora c’è solamente da speculare, con Ever Crisis che riporta alla mente un qualche collegamento con Crisis Core, titolo della saga più volte citato anche nelle prima parte del remake uscita la scorsa primavera.

C’è anche chi pensa che questi marchi siano degli indizi su possibili spin-off, con The First Soldier che potrebbe concentrare le attenzioni sul personaggio di Sephiroth. Al momento Square-Enix non ha ancora rivelato nulla di ufficiale, ma qualcosa si sta decisamente muovendo. Che la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake verrà annunciata molto presto? Cosa vi aspettate dal futuro della saga di Final Fantasy? Fatecelo sapere con un commento.