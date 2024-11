S.T.A.L.K.E.R. 2: il team riconosce che sia un po' grezzo, ma promette tanti update

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato lanciato oggi, segnando un momento decisamente importante per i fan della serie dopo anni di attesa. Il gioco, sviluppato da GSC Game World, arriva dopo un lungo e travagliato processo di sviluppo, descritto dagli stessi creatori come un progetto "di passione e d'amore".

Nel mentre, il lancio è stato caratterizzato da qualche problema tecnico che hanno influenzato le recensioni iniziali. Gli sviluppatori hanno riconosciuto queste difficoltà in una lettera aperta ai giocatori, ammettendo che il gioco presenta ancora alcuni "lati grezzi" da migliorare.

GSC Game World si è impegnata a fornire supporto continuo e miglioramenti. "Siamo assolutamente impegnati a rimanere qui, monitorando i vostri feedback e risolvendo velocemente qualsiasi problema emerga alla nostra attenzione", hanno dichiarato gli sviluppatori.

Il team ha delineato una strategia di supporto post-lancio che include:

Hotfix immediati nei primi giorni dopo la pubblicazione

Aggiornamenti più ampi per miglioramenti costanti

Contenuti gratuiti, con una roadmap dettagliata prevista per dicembre

"Abbiamo grandi piani per l'universo di S.T.A.L.K.E.R., sia per chi vi ritorna che per chi inizia questo grande viaggio", hanno aggiunto gli sviluppatori, sottolineando il loro impegno a lungo termine per il gioco e la sua comunità.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (acquistabile su Amazon) rappresenta un importante traguardo, anche considerando in che situazione è stato sviluppato e soprattutto quanto era atteso dagli appassionati dopo più di 17 anni dal primo capitolo.

Il gioco è attualmente su PC e Xbox Series X|S, compreso in Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Non ci sono ancora piano per un'eventuale versione PS5, ma è probabile che possa arrivare nel corso del 2025 (anche se mancano conferme ufficiali).