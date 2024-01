Star Citizen nel 2023 ha raccolto una cifra record

Il 2023 si è rivelato un altro anno da record per Star Citizen, il gioco di simulazione spaziale di Cloud Imperium Games. L'ambiziosa opera di Chris Robert è arrivata a raccogliere una sorprendente somma di oltre 117,5 milioni di dollari attraverso il crowdfunding. Questo segna un aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente e si attesta come il periodo di raccolta fondi più prolifico in ben 12 anni di storia.

Il tracker di crowdfunding di CCU Game ha documentato questo risultato finanziario, evidenziando la costante crescita degli appassionati sostenitori del gioco. Non solo il totale raccolto ha superato le aspettative, ma il numero di account registrati ha appena superato la soglia dei 5 milioni, dimostrando un interesse costante.

Il 2023 ha presentato comunque un rallentamento delle donazioni nei primi mesi dell'anno. Ma dopo il rilascio complicato dell'Alpha 3.18, Cloud Imperium Games è riuscita a rimettersi in gioco con l'Alpha 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22, arricchendo il gioco con nuovi contenuti e funzionalità e spingendo gli utenti ad acquistare navi, pacchetti e tanto altro che hanno permesso agli sviluppatori di continuare a lavorare adeguatamente con ingenti somme di denaro.

Il culmine dell'anno è stato il Citizencon, un evento che ha ristabilito la fiducia tra i finanziatori, visto che il gioco sembra ancora molto lontano dall'uscita (ed è in sviluppo da 12 anni). L'annuncio della versione completa della campagna in giocatore singolo, Squadron 42, ha rafforzato ulteriormente la fiducia nel processo di sviluppo.

Chris Roberts continua a vedere il suo sogno prendere forma, ma ora chiaramente gli appassionati guardano al futuro, chiedendosi cosa riserverà il 2024 per questo ambizioso progetto spaziale, ponendosi anche domande su quanto lo si potrà videogiocare in maniera completa.