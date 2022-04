Prima o poi chiunque ami il genere fantascientifico/spaziale si ritroverà ad avere un incontro ravvicinato del terzo tipo con la storica saga di Star Trek. La serie nata a metà degli anni ’60 è ancora oggi una vera e propria istituzione per gli appassionati del genere, e nel corso dei decenni lo sconfinato universo del franchise si è espanso non solo tramite il formato televisivo seriale, ma anche in altri media come per esempio il cinema, i fumetti e i videogiochi.

Ora, stando a una serie di immagini trapelate in rete, sembra che sia stato svelato in anticipo un nuovo gioco della saga, il quale si rifà alla più recente serie animata Star Trek Prodigy. La prima stagione della serie è stata messa in onda lo scorso settembre e ci riporta nell’era The Next Generation, una delle epoche del franchise più apprezzate dalla folta schiera di appassionati della leggendaria serie.

Il titolo in questione si chiamerà Star Trek Prodigy Supernova, e la sua esistenza è stata scovata proprio in queste ore grazie ad una manciata di foto apparse in rete. Tali foto sono state scattate alla Star Trek Convention di Chicago, all’interno della quale sono stati esposti tutta una serie di banner pubblicitari che mettono in bella mostra diversi artwork legati al nuovo progetto videoludico.

(Leaked) Star Trek: Prodigy – Supernova has leaked thanks to Star Trek fan site https://t.co/sTPhthC1if revealed a banner at the ongoing Star Trek convention in Chicago

More Details coming in May

Coming to Xbox, PS4, Switch and PC

Source:https://t.co/A4s9GsddBU pic.twitter.com/sVkVgxGQTm

— Idle Sloth (@IdleSloth84) April 8, 2022