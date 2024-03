Star Wars: Battlefront Classic Collection è una catastrofe, giocatori disperati

Aspyr al momento sembra essere su un'altalena di successi e delusioni: dopo la ben accolta remastered dei primi tre giochi di Tomb Raider dello scorso mese, l'azienda ha lanciato oggi la Star Wars: Battlefront Classic Collection, una raccolta rimasterizzata dei giochi originali della serie amati dai fan. Peccato che il lancio, a dir poco, non sia stato un successo.

Con oltre mille recensioni degli utenti su Steam già disponibili, la Star Wars: Battlefront Classic Collection ha ottenuto principalmente una valutazione "Per lo più negativa". I fan lamentano bug, crash, problemi di server e una modalità multiplayer difficile da giocare. Insomma, un vero incubo.

Un rilascio da dimenticare

"Probabilmente uno dei peggiori lanci di sempre," commenta l'utente di Steam Dinkleberg, "nessuno di noi riesce a entrare in partita e ci sono solo 3 server." Lamentele simili si susseguono sulla pagina delle recensioni di Steam, attualmente dominata da valutazioni negative, con molti giocatori che consigliano di non superare la finestra di due ore per ottenere il rimborso.

"Attualmente, il gioco è totalmente ingiocabile. Anche se riesci a entrare in un server, i giocatori non possono fare spawn."

La mancanza di server dedicati è stata una delle principali lamentele: i giochi originali di Battlefront erano noti per il multiplayer, ma la Classic Collection è stata lanciata con solo tre server dedicati, ognuno per 64 giocatori... per soddisfare quasi 10.000 giocatori contemporaneamente. Anche se i giocatori possono ospitare i propri server, alcuni segnalano problemi con questa funzione.

Sembra che Aspyr abbia corretto parzialmente la situazione, con Battlefront 2 che dispone di un numero significativamente maggiore di server dedicati e il primo gioco di un totale di cinque. Ma le lamentele riguardano anche i controlli poco reattivi, i crash e gli scatti, oltre alle opzioni limitate per giocare con gli amici.

La richiesta di spazio su disco è stata un'altra sorpresa sgradevole per i giocatori. La Classic Collection su Steam richiede 62,87GB di spazio, mentre i giochi originali ne richiedevano solo 12,39GB. Questo ha lasciato molti a chiedersi perché sia necessario così tanto spazio per "due vecchi giochi con appena alcune modifiche", come sottolineato da un utente di Reddit.

Insomma, se eravate interessati nella raccolta potrebbe essere una buona scelta attendere prima di acquistarla, almeno finché Aspyr non rilascerà un aggiornamento sullo stato del gioco.