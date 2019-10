Star Wars Jedi Fallen Order: svelate le dimensioni del titolo su Xbox One

Svelate le dimensioni di Star Wars Jedi Fallen Order per Xbox One, il nuovo gioco di Respawn Entertainment in arrivo il prossimo 15 novembre

Manca ormai circa un mese al rilascio del nuovo gioco ambientato nella galassia lontana lontana Star Wars Jedi Fallen Order. Durante i giorni scorsi Respawn Entertainment ha dichiarato che per quanto riguarda la versione PC, il gioco richiederà all’incirca 55 GB di spazio d’archiviazione libero.

Secondo DualShockers sembrerebbe che le dimensioni di Star Wars Jedi Fallen Order su Xbox One si aggireranno intorno ai 43 GB e presumibilmente anche su PlayStation 4 il titolo peserà più o meno allo stesso modo, escludendo possibili Patch Day One. Sulle console Mid Gen, PlayStation 4 Pro e Xbox One X, si potranno scegliere due modalità grafiche come accade già su altri titoli, la prima si focalizzerà sulla qualità grafica mentre la seconda migliorerà le prestazioni.

Star Wars Jedi Fallen Order immergerà i giocatori all’interno di una nuova avventura in terza persona. L’esperienza narrativa in giocatore singolo sviluppata da Respwan Entertainment ci metterà nei panni di Cal Kestis, Jedi Padawan sfuggito per poco all’epurazione dell’ordine 66 a seguito degli eventi di Star Wars Episodio 3: La vendetta dei Sith, rendendo il gioco ambientato tra Episodio 3 e Rogue One: A Star Wars Story. Durante l’arco dell’avventura si potranno visitare pianeti già visti nelle trilogie cinematografiche ma anche scoprirne di nuovi del tutto inediti.

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order uscirà il prossimo 15 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC (su Origin). Cosa pensate delle dimensioni del nuovo gioco tratto da una delle più celebri saghe cross mediali? Diteci la vostra.