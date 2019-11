Star Wars Jedi Fallen Order ha fatto registrare vendite straordinarie al lancio secondo un insider

Come ben saprete lo scorso 15 novembre insieme ai controversi Pokémon Spada e Scudo è uscito nei negozi anche l’attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order, opera di Respawn Entertainment che è riuscita a tenere alto il nome che porta.

A quanto pare secondo delle indiscrezioni il titolo è stato un vero e proprio successo commerciale nei primi giorni dal lancio tanto che, sempre secondo queste voci provenienti dal noto insider Benji-Sales, Star Wars Jedi Fallen Order si sarebbe piazzato nientepopodimeno che tra i migliori day-one dell’anno. Un risultato che, se confermato, sarebbe sicuramente considerevole, soprattutto considerando la concorrenza.

Vi invitiamo, in ogni caso, a prendere questa notizia con le pinze, trattandosi pur sempre di un’indiscrezione e non essendo quindi nulla di ufficiale.

Se tali voci si rivelassero veritiere si tratterebbe del resto di un successo meritato. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Star Wars Jedi: Fallen Order è stata una piacevolissima sorpresa, un action appagante per quanto riguarda il gameplay, capace di tenere incollato allo schermo per ore senza patire alcuna fatica. Da lodare in particolare il combat system, che a difficoltà elevata mette alla prova senza mai diventare però tedioso e costringere a rinunciare. Peccato per la trama e il lato tecnico, entrambi elementi che non riescono ad eccellere; forse, con qualche rischio e un pizzico di ambizione in più, il risultato sarebbe stato migliore.”

Che ne pensate di questa notizia e dell’ultimo lavoro di Respawn Entertainment, lo avete già acquistato o state aspettando qualche particolare offerta? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!