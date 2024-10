Star Wars Outlaws: il nuovo update peggiora la grafica su PS5

Il terzo grande aggiornamento per Star Wars Outlaws è finalmente arrivato, introducendo miglioramenti promessi per le funzionalità stealth, l'intelligenza artificiale degli NPC e altro ancora. Tutto bene no? Peccato che l'update abbia causato problemi grafici su PlayStation 5, con giocatori che segnalano problemi di screen tearing.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Per quanto con l'update 1.3.0 siano stati risolti numerosi bug e dovrebbero essere migliorati la stabilità generale e i cali di framerate, molti giocatori su PS5 hanno notato immediatamente dopo l'avvio del gioco post-aggiornamento un evidente downgrade visivo con screen tearing, ovvero ondulazioni sullo schermo durante la navigazione nel mondo e persino nei menu.

I problemi sono particolarmente gravi in modalità prestazioni, che è come la maggior parte delle persone gioca su PS5.

Un giocatore ha commentato sul subreddit: "Ho caricato il gioco circa mezz'ora fa e ho notato subito lo screen tearing. Ho provato a modificare le impostazioni per un po', ma la modalità qualità (40fps) sembra la più stabile con pochissimo screen tearing rispetto alle altre impostazioni grafiche".

Star Wars Outlaws ha in programma un altro importante aggiornamento per novembre, in concomitanza con il suo arrivo su Steam il 21 novembre. Questa ulteriore patch dovrebbe perfezionare ancor di più i sistemi di combattimento e le meccaniche stealth, con l'aggiunta di un DLC basato su Lando e nuovi tipi di missioni contrattuali gratuite.