Starcraft Ghost: un leak mostra la versione Xbox del gioco Blizzard

Lungo la storia videoludica abbiamo assistito ad una miriadi di cancellazioni e rimandi. Spesso e volentieri in mezzo ai disastri sono finiti titoli che in qualche modo potevano offrire un’esperienza di gioco decisamente memorabile. Un esempio che facilmente potrebbe essere attribuito ai “giochi potenzialmente interessanti” è senza ombra di dubbio (l’ormai dimenticato) Starcraft Ghost. Questo spin-off della celebre saga di RTS made by Blizzard è stato cancellato ormai più di un decennio fa, lasciando indietro solo ricordi e teorie di come sarebbe stato.

Anche se ormai è quasi impossibile parlare di un ritorno di Starcraft Ghost, svariate informazioni riguardanti il (defunto) titolo continuano ad arrivare. Anzi, più che di informazioni stiamo parlando di vere e proprie immagini scovate grazie a vari utenti. Attraverso un post su Twitter l’utente Andrew Borman ha caricato qualche screen della versione Xbox del gioco Blizzard. Le immagini in questione non svelano chissà quale segreto dell’opera Blizzard, ma ci da l’idea di come sarebbe stato effettivamente il gioco.

Who would have thought a month ago that Starcraft Ghost would leak in some form? pic.twitter.com/24wCp4XBsE — Andrew Borman (@Borman18) February 16, 2020

Ma Borman non è stato l’unico utente che ha caricato qualche dettaglio riguardante Starcraft Ghost. L’utente Delso Bezerra ha deciso di caricare sul proprio canale YouTube un video gameplay che mostra più in movimento lo spin-off di Starcraft. Se siete interessati a vedere con i vostri occhi il filmato in questione vi suggeriamo di cliccare sul seguente link!

Ovviamente queste particolarità di Starcraft Ghost ci fanno scendere una lacrima, visto il potenziale immenso del titolo. Non è da escludere però che nei prossimi giorni in rete ne escano altri dettagli molto simili a quelli leakati dai due utenti sopramenzionati. Voi invece cosa ne pensate di queste informazioni? Vi sarebbe piaciuto poter sperimentare Starcraft grazie a questo spin-off? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!