Starfield su PS5 entro l'anno secondo XBOXERA: l'era delle esclusive Xbox sta per finire

I social sono in subbuglio a causa dei recenti sviluppi in casa Microsoft, che sembrano contraddire le precedenti dichiarazioni sulla esclusività dei propri titoli. Voci di corridoio persistono riguardo alla possibile uscita di alcuni giochi first-party, tra cui Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Starfield su PlayStation 5.

Starfield, lanciato ad agosto 2023, ha ottenuto un'accoglienza positiva e ha segnato il più grande lancio di un gioco Bethesda con oltre 6 milioni di giocatori registrati nella prima settimana. Tuttavia, l'attenzione ora è focalizzata sulla possibilità che questo RPG spaziale giunga su PlayStation 5 dopo l'espansione "Shattered Space" su Xbox e PC, prevista entro la fine dell'anno.

Fonti anonime di XBOXERA, affermano che Microsoft ha incrementato gli investimenti nei kit di sviluppo per PlayStation 5, alimentando ulteriori speculazioni sulla concreta possibilità di vedere Starfield su una console rivale. Questa mossa rappresenterebbe un cambiamento epocale nella strategia aziendale, con discussioni interne accese sul bilanciamento tra esclusività e l'opportunità di guadagni su più piattaforme.

Le voci indicano che bene o male tutte le esclusive Xbox potrebbero arrivare su PS5, compresi alcuni storici titoli come Halo, Gears of War e Forza Motorsport. Ovviamente ci aspettiamo un annuncio ufficiale nel corso di questo mese (se non addirittura questa settimana).

Ovviamente sono già partite diverse polemiche, anche considerando la precedente dichiarazione di esclusività fatta da Sarah Bond, Presidente di Xbox, nel 2021, legata a Starfield.

Vi terremo informati su ulteriori sviluppi.