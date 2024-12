Starfield è pieno di caricamenti, ma non era così inizialmente

Non è un mistero che Starfield (acquistabile su Amazon) presenti un numero sorprendentemente elevato di zone di caricamento. In realtà, le aspettative iniziali di sviluppo erano ben diverse, visto che si voleva creare un'esperienza più fluida. L'ex sviluppatore Nate Purkeypile ha condiviso questa informazione in un'intervista per il podcast di VideoGamer.

La presenza di numerose zone di caricamento ha sorpreso molti giocatori, considerando che Bethesda aveva sviluppato un motore Creation Engine aggiornato appositamente per Starfield. Purkeypile, che ha lasciato il team di sviluppo nel 2021, ha spiegato che nelle fasi iniziali del progetto c'erano molte meno interruzioni.

"Avrebbe potuto esistere senza quelle [zone di caricamento]", ha affermato Purkeypile. "Alcune di esse non c'erano quando ci stavo lavorando, quindi sono rimasto sorpreso che ce ne fossero così tante."

Secondo l'ex sviluppatore, parte della segmentazione è "intrinseca al Creation Engine e al suo funzionamento". Tuttavia, ha anche sottolineato che molte zone di caricamento sono state aggiunte per motivi di prestazioni, specialmente nelle aree urbane come Neon.

Per quanto riguarda New Atlantis, un'altra città importante del gioco, Purkeypile ha rivelato che il sistema di trasporto a rotaia è stato progettato appositamente per nascondere i tempi di caricamento: "Per New Atlantis, credo sia solo per evitare che tu debba stare seduto per l'intero viaggio in treno", ha commentato ridendo.

Purkeypile ha lasciato Bethesda durante lo sviluppo di Starfield a causa della dimensione del team, dell'eccesso di riunioni e del suo disaccordo sull'uso estensivo della generazione procedurale. Da allora, ha creato un gioco indipendente chiamato The Axis Unseen, applicando le lezioni apprese da Skyrim per creare un'esperienza più focalizzata.

Nonostante le critiche, Bethesda continua a supportare attivamente Starfield. Dall'uscita, il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti che hanno introdotto il supporto alle mod su console, veicoli per esplorare i pianeti e persino la prima espansione chiamata Shattered Space.

Mentre Bethesda continua a perfezionare il gioco, resta da vedere se future ottimizzazioni potranno ridurre la dipendenza dalle zone di caricamento, migliorando l'immersione dei giocatori nell'universo di Starfield.