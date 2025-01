Starfield arriverà su PlayStation? La risposta di Phil Spencer

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha dichiarato che Starfield non rimarrà un'esclusiva Xbox a tempo indeterminato. La notizia è emersa durante una recente intervista con il giornalista freelance Destin Legarie.

Questa affermazione si allinea con la nuova strategia di Microsoft per i giochi Xbox Game Studios, che mira a rendere i propri titoli disponibili su più piattaforme. Starfield (che potete trovare su Amazon a prezzo stracciato), finora esclusiva per Xbox Series X|S e PC, potrebbe quindi essere rilasciato in futuro su altre console.

Spencer ha dichiarato che Game Pass è una componente importante per giocare sulla nostra piattaforma, ma tenere i giochi fuori dalle altre piattaforme non è la strada da seguire.

Spencer ha spiegato la filosofia alla base di questa decisione: "Non c'è alcun motivo per cui io metta un recinto attorno a un gioco e dica che questo gioco non andrà in un posto dove potrebbe trovare giocatori, dove possa avere successo commerciale per noi".

Il CEO ha sottolineato che questa strategia permette a Microsoft di investire in una line-up di giochi più ampia e di guidare un business migliore. L'obiettivo è rendere i giochi disponibili a un pubblico più vasto, senza limitarsi a una singola piattaforma.

Spencer ha ribadito l'importanza di Game Pass come componente chiave dell'ecosistema Xbox, ma ha anche chiarito che l'esclusività non è più considerata essenziale per il successo dell'azienda. "Tenere i giochi fuori dalle altre piattaforme non crediamo sia la strada da seguire. Non è una strada per noi e non funziona per noi", ha affermato.

Questa posizione si collega ad altre recenti dichiarazioni di Spencer tenutesi durante l'intervista, come quella sul perché acquistare una Xbox senza esclusive e l'intenzione di supportare Nintendo Switch 2 con i giochi Microsoft.

La strategia multipiattaforma di Microsoft rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dell'industria videoludica, sfidando il tradizionale concetto di esclusive console e puntando su una maggiore accessibilità dei titoli per i giocatori di tutte le piattaforme.