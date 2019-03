State of Play: il “Direct” di PlayStation arriva lunedì

State of Play è la nuova proposta di Sony per tenerci sempre informati sulle ultime novità: questo lunedì potremo assistere al primo episodio.

Le informazioni circolano sempre più velocemente e i metodi per trasmetterle sono sempre più avanzati. In un mondo in continua ricerca dell’ultimo rumor e dell’ultima novità, le compagnie si sono da tempo adeguate alle necessità del pubblico, organizzando regolari “presentazioni” sui propri prodotti. Il Nintendo Direct per la casa di Kyoto o l’Inside Xbox per Microsoft e, ora, lo State of Play per Sony PlayStation: ogni società ha il proprio palinsesto.

Precisamente, però, di cosa parliamo? Come annunciato sul PlayStation Blog, State of Play è un nuovo programma video durante il quale verranno presentati aggiornamenti e novità del mondo PlayStation. Il primo episodio andrà in onda il prossimo lunedì, 25 marzo 2019. Ci dovremo sintonizzare alle 22.00, ora italiana, per poter scoprire nuovi trailer, annunci e filmati di gameplay per i videogame in uscita per PlayStation 4 e PlayStation VR.

Dove potremo vedere State of Play? Le possibilità solo le più classiche: il programma sarà trasmesso in video su Twitch, YouTube, Twitter e Facebook. Poco dopo la conclusione della diretta, sarà resa disponibile in VOD, quindi non preoccupatevi se non potrete vederla in contemporanea. Inoltre, troverete tutti gli annunci sulle nostre pagine.

Quello di lunedì sarà solo il primo di molti episodi di State of Play che continueranno nel corso di tutto l’anno. Ora, non ci resta che attendere qualche giorno e provare a immaginare cosa potremo scoprire. La presenza di Days Gone, vista l’uscita a breve termine, è quasi scontata, ma i nomi di primo piano di Sony sono molti: The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Dreams e Death Stranding.

Il titolo di Media Molecule, ricordiamolo, sarà presto disponibile in formato Accesso Anticipato su PlayStation Store: quale occasione migliore del primo State of Play per annunciare la data precisa? Inoltre, come sappiamo, Sony ha già confermato che non sarà presente all’E3 quest’anno. Così come Electronic Arts proporrà una serie di live stream, in sostituzione alla classica conferenza, anche Sony potrebbe sfruttare il neonato State of Play per annunciare tutte le novità più succose. Diteci, cosa sperate di vedere?