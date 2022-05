Shuhei Yoshida, storica figura del mondo PlayStation, nonché attualmente responsabile del rapporto tra gli indie e la piattaforma, ha invitato tutti a leggere attentamente l’annuncio di ieri relativo allo State of Play, probabilmente per evitare di farsi aspettative eccessive. In particolare ha sottolineato il passaggio relativo ai contenuti presentati durante l’evento.

Yoshida, infatti, sottolinea che l’annuncio parla di contenuti di terze parti, oltre all’anteprima di vari titoli in sviluppo per PSVR 2. Durante lo State of Play, dunque, non vedremo titoli sviluppati dagli studi interni di Sony. Sarà dunque altamente improbabile vedere durante la conferenza titoli come God of War, tuttavia, non è detto che la trasmissione non riveli alcuni giochi interessanti. Potrebbero, infatti, mostrarsi prodotti come Hogwarts Legacy che sicuramente sapranno colpire gli appassionati.

Le parole di Yoshida, inoltre, sono importanti sotto l’aspetto della chiarezza da parte della comunicazione in casa Sony. Nonostante il post su PlayStation Blog sia abbastanza chiaro, infatti, spesso i fan si creano aspettative eccessive che sfociano in polemica quando vengono disattese. In questo caso, abbiamo un ulteriore conferma che, anche se potrebbero esserci comunque degli annunci rilevanti, lo State of Play di giugno non mostrerà titoli sviluppati dai PlayStation Studios.

State of Play next Thursday, brings new game reveals, sneak peeks, and updates – https://t.co/ij6HkCa106 https://t.co/X9t6U0JTjX — Shuhei Yoshida (@yosp) May 27, 2022

La scelta potrebbe rivelarsi sensata dal momento che includere nello State of Play anche i giochi dei PlayStation Studios avrebbe verosimilmente rubato la scena agli altri titoli. In questo modo, invece, Sony offre una vetrina interessante agli sviluppatori di terze parti che potranno disporre di maggior spazio. Ricordiamo che la conferenza andrà in streaming il 2 giugno 2022 alle 23:59 italiane. La durata prevista è di trenta minuti e i contenuti mostrati saranno quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora. Infine, l’esclusione dei PlayStation Studios potrebbe indicare l’arrivo di altri eventi dedicati solamente ai titoli sviluppati da Sony. Restate sintonizzati per tutte le novità in arrivo da parte dell’azienda nipponica.