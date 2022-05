Giugno sarà un mese molto caldo, e non solo perchè ci avviciniamo alla stagione estiva. Per il mondo videoludico giugno è un mese molto importante grazie a tutta una serie di eventi e show ricchi di annunci e novità molto entusiasmanti. Sappiamo già quando avverranno gli show digitali di Xbox e Bethesda e la data per la prossima Summer Game Fest, mentre oggi arriva la conferma anche di un nuovo State of Play pregno di novità in casa PlayStation.

L’annuncio arriva come al solito in coppia con un nuovo post d’annuncio pubblicato sul PlayStation Blog. All’interno di questo pezzo la compagnia nipponica ci tiene a darci tutte le informazioni necessarie per seguire e prepararci all’evento ormai imminente. Il nuovo State of Play verrà trasmesso il prossimo 2 giugno a partire dalle ore 00:00, orario italiano, e si potrà seguire in diretta sui canali ufficiali PlayStation.

Come da tradizione Sony ci fa sapere anche un paio di dettagli preliminari sul nuovo State of Play. Nello specifico, questa volta, assisteremo ad uno show della lunghezza di 30 minuti ricco di annunci provenienti dagli studi di terze parti, ma non solo. Come viene sottolineato nel post, questa sarà anche la prima occasione per dare un’occhiata ad alcune produzioni in sviluppo per PlayStation VR 2.

State of Play returns next week! Tune in live at 3pm PT on June 2 for reveals, announcements, and more: https://t.co/3lqi9GL9VZ pic.twitter.com/NLLTAgvgLY — PlayStation (@PlayStation) May 27, 2022

Bene, l’appuntamento è per giovedì 2 giugno alle ore 00:00 per assistere a una nuova carrellata di annunci targati PlayStation. Qual è il vostro desiderio per questo nuovo evento Sony?