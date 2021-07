State of Play: tutti gli annunci dell’evento dell’8 luglio

Dopo quasi 3 mesi di attesa finalmente ci siamo, un nuovo State of Play è appena stato trasmesso e ci ha mostrato alcuni nuovi annunci targati PlayStation. Dopo un E3 2021 senza Sony, la compagnia giapponese è tornata protagonista all’interno di un suo spazio comunicativo in cui ha dato spazio alle prossime esperienze in arrivo sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5. Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme quali sono stati tutti gli annunci che hanno preso parte del nuovo evento Sony.

State of Play dell’8 luglio 2021: tutti gli annunci

Moss Book II

Lo State of Play si apre con Moss Book II, il seguito dell’apprezzato puzzle esclusivo per PlayStation VR. Torna la topolina Quill, che anche questa volta dovrà essere accompagnata in una nuova avventura in un mondo fantasy ricco di enigmi.

Arcadegeddon

Dagli autori di Predator Hunting Grounds e Friday the 13th, arriva Arcadegeddon, una nuova IP multiplayer che vi catapulterà in frenetiche bataglie online in un mondo ricco di esplosioni ed effetti visivi. Il titolo è già disponibile da ora in accesso anticipato.

Tribes of Midgar

Torna a mostrarsi anche Tribes of Midgar, il survival che nel corso di tutto i periodo E3 2021 abbiamo già visto e rivisto più volte, con stasera che è stata annunciata la prima stagione chiamata The Wolf Saga.

Fist

Ritroviamo anche Fist, il metroidvania con protagonista un coniglio con un braccio meccanico. Il nuovo trailer ci mostra nuovi personaggi e sezioni ricche di azione.

Hunters Arena Legends

Hunters Arena Legends si presenta con un corposo filmato in cui i ragazzi di Mantisco raccontano in breve quelle che sono le meccaniche principali del titolo già disponibile su PC e presto in arrivo anche sulle console Sony.

Sifu

Torna a mostrarsi ance Sifu, il titolo tutto basato sui combattimenti che segna il ritorno del talentuosissimo team che in passato ci ha regalato l’ottimo Absolver. Purtroppo ci sarà da attenedere ancora parecchio, dato che il gioco non uscirà prima del 2022.

Jet the Far Shore

Dopo un anno esatto rivediamo anche Jet the Far Shore, uno dei giochi più interessanti che furono mostrati alla PlayStationj Experience dedicata a PS5. Con il nuovo trailer, scopriamo di più sul titolo esplorativo spaziale.

Demon Slayer The Hinokami Chronicles

Il manga del momento si espande ed arriva anche all’interno del mondo videoludico. Con Demon Slayer The Hinokami Chronicles la saga potrà essere rivissuta in un modo nettamente più interattivo.

Lost Judgement

Grande spazio anche per Lost Judgement, il seguito della nuova saga degli autori di Yakuza che riporta il gameplay dei combattimenti sulla strada più action del picchiaduro in stile beat’em up. Nel filmato vediamo ance una serie di nuove sequenze e mini-giochi completamente folli, come Ryu Ga Gotoku Studio ci ha da sempre abituati.

Death Stranding Director’s Cut

Kojima lo aveva detto alla scorsa Summer Game Fest, e la parola è stata mantenuta: finalmente abbiamo visto di cosa tratta questa Director’s Cut di Death Stranding. Nuove boss fight, nuove cutscene e addirittura una sezione da racing game, sono solo alcune delle novità che vanno ad ampliare una delle esperienze più particolari e affascinanti degli ultimi anni.

Deathloop

Confermato dalla stessa Sony, durante questo State of Play abbiamo avuto l’occasione di vedere un nuovo corposo gameplay di Deathloop. Il titolo Arkane in arrivo su PS5 si mostra più in forma che mai, con una grande varietà di approcci mischiati in un gameplay FPS frenetico e ricco di varietà.

Proprio con Deathloop si chiude anche questo State of Play estivo. Nei giorni scorsi Sony aveva già sottolineato come nel corso dell’estate ci sarà un altro appuntamento comunicativo, in cui potrebbero essere protagonisti alcuni dei pezzi da novanta della compagnia giapponese.