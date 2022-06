In questo caldo giugno ricco di novità a tema videoludico, è PlayStation ad aprire le danze con uno State of Play della durata di una mezz’ora. Sapevamo già cosa aspettarci a grande linee da questo primo evento digitale della stagione, ma nonostante questo non sono mancate le sorprese e le novità in arrivo prossimamente su PS5 e PSVR 2.

State of Play: tutti i giochi annunciati per PS5 e PSVR 2

Resident Evil 4

Lo State of Play si apre con Resident Evil 4 Remake. Il tanto vociferato ritorno del quarto amatissimo capitolo trova conferma con un trailer a dir poco magistrale e una sorprendente data di uscita: 24 marzo 2023. Capcom conferma anche l’arrivo di Resident Evil Village in versione VR per PSVR 2.

The Walking Dead Saints & Sinners Retribution

Continuiamo sulla tematica degli zombie con la conferma dell’arrivo su PSVR 2 di The Walking Dead Saints & Sinners Retribution, il titolo che ci immergerà come non mai all’interno dell’universo nato dalle matite di Robert Kirkman.

No Man’s Sky

Continua lo spazio dei giochi per PlayStation VR 2 con l’annuncio di No Man’s Sky. Il tanto chiacchierato titolo spaziale continua la sua espansione portandoci in prima linea nell’esplorazione dei pianeti e delle galassie lontane.

Horizon Call of the Mountain

Dopo Horizon Forbidden West uscito lo scorso febbraio, siamo già pronti a vedere un nuovo squarcio del mondo ricreato da Guerrilla Games. Con Horizon Call of the Mountain vediamo in azione i primi momenti della nuova avventura che debutterà esclusivamente sul nuovo PSVR 2, il tutto con tanto di una qualità grafica che lascia a bocca aperta.

Marvel’s Spider-Man Remastered arriva su PC

Sony continua a portare le proprie esclusive di punta anche su PC. Dopo una sfilza di grandi titoli PlayStation, oggi è stato annunciato anche l’arrivo di Marvel’s Spider-Man Remastered.

Stray

Stray, il gioco di Annapurna in cui impersoneremo un tenero gattino in un mondo popolato da robot, torna a mostrarsi. Il nuovo trailer ci mostra nuove scene di gioco e, cosa più importante, la data di uscita: 19 luglio 2022.

The Callisto Protocol

Dopo poco più di un anno dall’annuncio The Callisto Protocol si mostra per la prima volta in azione. Il nuovo titolo di uno dei padri di Dead Space si presenta più che in forma e già capace di regalarci un trailer pieno di orrori spaziali. Abbiamo anche una data di uscita: 2 dicembre 2022.

Rollerdrome

Gli autori dell’acclamato OlliOlli tornano con una nuova IP chiamata Rollerdrome che mischia il pattinaggio a uno sparatutto in terza persona.

Eternights

In questo State of Play c’è spazio anche per un titolo in pieno stile anime. Parliamo di Eternighhts, un action che strizza pesantemente gli occhi a quello che è lo stile d’animazione orientale.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 si presenta con un trailer sontuoso e che gioca con regia e stile. Vecchi e nuovi personaggi se le danno come non mai, svelando scorci di un gameplay ricco di combo e molto frenetico. Il gioco non arriverà prima del 2023.

Tunic

Dopo aver debuttando in modo molto convincente su Xbox, Tunic si appresta ad arrivare anche su PlayStation a partire dal prossimo 27 settembre 2022.

Seasons: A Letter to the Future

Torna a mostrarsi anche Seasons: A Letter to the Future. Un’avventura blanda ma molto affascinante che ci porterà in un mondo molto naturalistico pieno di strani personaggi tutti da scoprire.

Final Fantasy 16

Square Enix lo aveva sottolineato qualche settimana fa, ed ecco che puntualmente Final Fantasy 16 torna a mostrarsi nei primi giorni di maggio. Il nuovo trailer apparso nello State of Play amplia quanto già visto più di una anno fa, svelando infine anche un periodo di lancio: estate 2023.

Con Final Fantasy 16 si conclude anche questo appuntamento State of Play. Non dimentichiamoci però che siamo solamente all’inizio di quello che possiamo definire come il periodo Summer Game Fest, che vedrà tanti altri eventi videoludici ricchi di annunci da non perdere.