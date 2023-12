Steam: addio definitivo a Windows 7 e Windows 8

Steam, la popolare piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi per PC, si prepara a terminare il supporto per Windows 7 e Windows 8, come annunciato in precedenza.

A partire dall'1 gennaio 2024, infatti, Steam cesserà di funzionare su questi sistemi operativi, un cambiamento che era stato preannunciato già diversi mesi fa e che, quindi, non dovrebbe sorprendere più di tanto.

La decisione di interrompere il supporto è stata giustificata, principalmente, dalla mancanza di supporto per alcune funzionalità di Google Chrome su Windows 7 e Windows 8. Questo vincolo tecnico impedisce il corretto funzionamento di Steam, portando Valve, la celebre azienda dietro alla piattaforma, a prendere questa decisione.

Nonostante il termine del supporto sia imminente, Valve ha chiarito che il client di Steam, così come i giochi presenti nelle librerie degli utenti, continueranno a funzionare correttamente per un breve periodo dopo il 1° gennaio 2024, seppur non è stato definito chiaramente quando verrà interrotta la compatibilità totale con i due sistemi operativi.

Tuttavia, ufficialmente verranno interrotti gli aggiornamenti e il supporto di sicurezza per questi sistemi operativi, costringendo gli utenti ancora su Windows 7 e Windows 8 a migrare verso versioni più recenti del sistema operativo di Microsoft.

Sebbene solo una piccola percentuale degli utenti di Steam sia ancora su Windows 7 e Windows 8, stimata da Valve a meno dell'1% secondo le analisi più recenti, è importante tenere presente questo cambiamento.

La transizione potrebbe non essere immediata e repentina, ma nel tempo si renderà necessario passare a sistemi operativi più aggiornati per continuare a utilizzare Steam in modo ottimale.

Questo passaggio segna un progresso tecnologico necessario, spronando gli utenti a passare a piattaforme più recenti per garantire un'esperienza di gioco più sicura e ottimizzata.

Sebbene possa influenzare solo una piccola parte degli utenti, è un cambiamento significativo per Steam che mostra la necessità di adattarsi, anche in tempi molto lunghi, ai requisiti tecnologici più recenti.