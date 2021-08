Steam Deck è la più potente console portatile, per Valve

L’annuncio di Steam Deck ha sconvolto non poco il settore, anche Phil Spencer, soprattutto per le caratteristiche sia esterne che interne della piattaforma. Valve ha voluto realizzare una piattaforma ibrida tra una console portatile e un PC, riuscendo ad avvicinarsi pericolosamente al raggiungimento di questo obiettivo. Le specifiche di Steam Deck sono decisamente interessanti, molto più elevate di Nintendo Switch, con cui è più facile fare un paragone diretto, e Valve ne è più che consapevole.

Nelle ultime ore, la compagnia ha pubblicato un nuovo video dedicato alla piattaforma su YouTube, in cui ne mostra le caratteristiche e ne evidenzia le capacità ludiche. Ad essere interessante è che, secondo Valve, Steam Deck è la “console portatile più potente al mondo”, strizzando l’occhio all’ibrida di Nintendo. Non possiamo neanche dire che la compagnia sbaglia a fare queste affermazioni: Steam Deck è davvero molto performante per essere una piattaforma portatile di queste dimensioni.

Valve dimostra quindi di essere più che consapevole delle capacità della console, sebbene abbia già affermato in passato che la scelta del prezzo è stata molto difficile da prendere. Il modello più economico, infatti, costerà la bellezza di 419 euro, mentre la versione più performante arriverà a 679 euro. Steam Deck non costa affatto poco, ma le specifiche tecniche possono sicuramente giustificare il prezzo.

Non vediamo l’ora di provare tutti i nostri giochi preferiti su Steam Deck quando sarà rilasciata verso la fine del 2021. Al momento, infatti, non è stata confermata alcuna precisa data di lancio. La console, come anche compagnia ha affermato di recente, sarà anche la base per versioni di altri produttori di PC o per un nuovo visore VR targato Valve. Insomma, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità a riguardo. Fateci sapere con un commento se acquisterete Steam Deck.