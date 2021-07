Steam Deck | Data di uscita, specifiche, compatibilità

Steam Deck è il nuovo PC portatile di Valve, una piattaforma pensata per essere fruita in maniera versatile, sia in modalità desktop che mobile. L’idea dell’azienda americana è quella di creare un PC che possa approcciare tutti coloro che cercano una piattaforma per giocare titoli PC a dettagli medi o per chi cerca un’estensione al proprio gaming su PC.

In questo articolo, che aggiorneremo in maniera costante, potrete trovare tutte le informazioni del PC di Valve: data di uscita, prezzi, specifiche e compatibilità. Vi invitiamo a seguirlo per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità.

Steam Deck, come è fatta e specifiche tecniche

Steam Deck è un PC portatile che ricorda molto Nintendo Switch e il prototipo UFO di Alienware presentato durante il CES 2020. Si tratta di una piattaforma in grado di far girare la quasi totalità della libreria Steam, con la possibilità di installare altri programmi e client come Xbox Game Pass. Di seguito potete leggere le specifiche tecniche generali della macchina.

CPU Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5GHz (fino a 448 GFlops FP32) GPU 8 RDNA 2 CU, 1,0-1,6 GHz (fino a 1,6 TFlops FP32 RAM RAM LPDDR5 DA 16 GB (88GB/s) MEMORIA Diversa da versione a versione DISPLAY 1200 x 800 (60Hz) – LED (7 pollici) SISTEMA OPERATIVO Steam Os 3.0

Con queste caratteristiche, Valve punta a far girare i giochi a una risoluzione massima di 800p, con dettaglio medio-alti a 60 FPS su quasi la totalità di giochi. Se questo sarà possibile o meno, lo scopriremo unicamente con i benchmark che avremo modo di approfondire quando l’avremo tra le mani.

Nel capitolo successivo vi descriveremo le versioni, ma prima di ciò è importante sottolineare che la memoria SSD della prima versione può essere cambiata, anche se il procedimento, stando a Valve, non deve essere semplice. Oltre a questo, comunque, è possibile migliorare l’archiviazione dei giochi tramite MicroSD.

Per quanto riguarda dimensioni e peso, il PC misura 298 mm x 117 mm x 49 mm e pesa 669 grammi, il doppio rispetto a Nintendo Switch (per fare un paragone). Gli analogici sono simmettrici, posizionati in alto, vicino allo schermo da 7 pollici. Anche la croce direzionale e i bottoni sono nella parte alta, proprio a fianco degli analogici. Il PC dispone anche di grilletti, dorsali e due track pad. Mouse, Tastiere e periferiche sono supportate.

Steam Deck potrà essere collegato anche a un qualsiasi monitor (o TV) tramite Dock (venduta separatamente) o con un normalissimo cavo USB-Type C. Detto ciò, occorre sottolineare che la risoluzione di output rimarrà comunque ancorata a 800p e ciò potrebbe far apparire l’immagine su schermi moderni, un po’ vetusta.

Steam Deck, prezzi e versioni

Steam Deck viene proposta sul mercato in tre differenti versioni, che differiscono principalmente dalla tipologia di SSD. Non è escluso che in futuro Valve possa proporre altre versioni, ma al momento quelle proposte alla vendita sono le seguenti.

Steam Deck – 64GB eMMC Steam Deck – 256GB SSD NVMe Steam Deck – 512GB SSD NVMe Prezzo 419€ 549€ 679€ Memoria Rapida – ✔ ✔ Vetro acidato antiriflesso di qualità – – ✔ Custodia ✔ ✔ ✔(esclusiva) Bundle del profilo Steam Esclcusivo – ✔ ✔ Tema Esclusivo – – ✔

Steam Deck, cosa funziona e cosa no

Steam Deck utilizzerà di base il sistema operativo SteamOs 3.0 basato su Linux e che sfrutta la tecnologia Proton per l’esecuzione dei titoli. Se non sapete minimamente cosa sia Proton, vi consigliamo la lettura di questo approfondimento dedicato.

Ad ogni modo, Proton è ancora una tecnologia acerba, ma che sulla carta dovrebbe consentire a tutta (o quasi) la libreria Steam di girare su Steam Deck. Gli unici titoli con qualche problematica sono tutti quei videogiochi come Apex Legends, Destiny 2, PUBG e Rainbow Six Siege, questo a causa del loro software anti-cheat. Valve si sta comunque impegnando per far si che questi titoli possano girare sin dal giorno di lancio della piattaforma.

Oltre a questo, sarà possible installare sistemi operativi, programmi e altri client come Epic Games Store e soprattutto, da non sottovalutare, Xbox Game Pass, oltre che emulatori di svariato genere. Le possibilità di “personalizzazione” della macchina, quindi, almeno sulla carta, sembrano infiniti, ma bisognerà averla tra le mani per verificarne effettivamente le potenzialità.

Gli unici dubbi che abbiamo, al momento, è l’effettiva ottimizzazione di tutti i giochi per lo schermo e le scritte, appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornare l’articolo.

Steam Deck, data di uscita

La data di uscita di Steam Deck delineata in maniera precisa. I primi prezzi preordinati arriveranno nel Q1 2022, la distribuzione avverrà da dicembre 2021 in avanti, ciò significa che bisognerà attendere qualche mese prima di vederla all’opera.