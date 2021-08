Steam Deck ha conquistato Phil Spencer

Non solo giornalisti e influencer: anche Phil Spencer ha avuto modo di provare Steam Deck. Il nuovo (e il primo) handled PC di Valve è stato infatti testato dall’Head of Xbox, come ha dichiarato lui stesso in un pensiero affidato a Twitter. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, Spencer è rimasto affascinato dal progetto di Gabe Newell e soci, anche grazie alla possibilità di poter utilizzare il cloud di casa Xbox.

Non sappiamo quanto Phil Spencer abbia avuto modo di testare Steam Deck. Nel cinguettio affidato al social network il dirigente e uomo immagine di Xbox si è congratulato con Valve ed ha ammesso di aver avuto una chiacchierata con il team dietro la creazione dell’handled PC (incluso Gabe Newell). “Ho avuto la possibilità di provarlo per un po’ di tempo e posso dire che è un device molto carino”, le parole di Spencer affidate a Twitter.

Con che cosa è stato utilizzato Steam Deck da parte di Spencer? Beh, con xCloud, ovviamente. “Ho giocato Halo e Age of Empires, è stata una bella esperienza. xCloud funziona bene. Congratulazioni al team” ha concluso l’Head of Xbox. Non è un caso che ovviamente Spencer abbia avuto modo di provare l’handled PC di Valve: da una parte è una chiara trovata di marketing da parte di Gabe Newell e soci, che stanno spingendo sempre di più il nuovo hardware. Dall’altra però ne ha beneficiato anche la casa di Redmond, con l’autopromozione di un servizio che nel corso degli anni mira a diventare un nuovo standard nel modo in cui giochiamo ai videogiochi.

Was @valvesoftware this week talking w/ Scott, Erik, Gabe about Steam Deck. After having mine most of the week I can say it's a really nice device. Games with me on the go, screen size, controls all great. Playing Halo and Age feels good, xCloud works well. Congrats SD team. pic.twitter.com/q4hWBvkk85 — Phil Spencer (@XboxP3) August 13, 2021

La distribuzione di Steam Deck inizierà a dicembre 2021: l’handled PC di Valve sarà distribuito in tre differenti versioni e in futuro non è escluso che possa ripresentarsi con diverse variazioni tra hardware, design e piccoli miglioramenti. I prezzi partono da 419 Euro e raggiungono un massimo di 679 Euro, con alcuni bonus tra cui una custodia e oggetti digitali.