Steam Deck, è ufficiale il supporto alle mod

Steam Deck continua a sorprendere i giocatori di tutto il mondo con l’incredibile supporto che dimostra, grazie soprattutto al suo sistema operativo. Di fatti abbiamo già scoperto che sarà possibile giocare ai titoli di Xbox Game Pass così come a quelli di Epic Games Store. Anche la presenza di uno slot SSD M2 anche sul modello più economico lasciano presagire la grande libertà che lo Steam Deck potrà offrire agli utenti. Durante un’intervista a IGN, Valve ha rivelato un ulteriore dettaglio, che farà sicuramente la felicità di alcuni giocatori.

Nell’articolo, Pierre-Loup Griffais e Greg Coomer hanno affermato che con Steam Dock “potrete fare tutto quello che vi aspettereste da un PC… abbiamo costruito questo dispositivo per supportare tutto”, ribadendo quindi la natura estremamente vicina a quella di un qualsiasi PC. Griffais e Coomer ricordano anche che il sistema operativo di Steam (SteamOS 3.0) è semplicemente una versione personalizzata di quello già presente sui nostri PC e che, di conseguenza, comporta gli stessi vantaggi.

I due spiegano anche che “tutte queste feature, Team Workshop e il supporto nativo alle mod saranno presenti”, rivelando che su Steam Deck potremo scaricare e installare in modo nativo le mod per i nostri giochi preferiti, almeno quelli supportati dalla piattaforma. Nel complesso, l’intervista continua a proporre a Pierre-Loup Griffais e Greg Coomer domande molto semplici ma che possono dare delle risposte più immediate agli utenti.

I due continuano a ribadire che Steam Deck può fare le stesse cose che può fare un PC, cercando di esplicare quanto possibile il concetto di ibridazione tra il gaming con mouse e tastiera e quello di una console portatile. La possibilità di installare mod da siti come ModDB o Nexus Mods è sicuramente incredibile per una piattaforma portatile, tanto che ci lascia curiosi di scoprire cos’altro sarà capace di fare Steam Deck. Ricordiamo ai lettori che i preordini sono stati aperti questo venerdì, con le prime ondate di console spedite durante il mese di dicembre 2021.