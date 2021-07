Steam Deck, la versione entry level potrà essere potenziata

Steam Deck è la console portatile presentata da Valve proprio nelle ultime ore, motivo per cui se ne sta parlando davvero tanto. Gli utenti di tutto il mondo sono divenuti sempre più interessati alla nuova piattaforma soprattutto per via delle sue specifiche. Su Twitter, un utente ha chiesto direttamente a Gabe Newell se la versione più economica montasse uno slot per SSD M2, così come i modelli più costosi e performanti. Il capo di Valve ha risposto con un semplice “si”, confermando che è possibile collegare sull’hardware base un SSD di quel tipo.

Ci sono però delle problematiche piuttosto evidenti, dato che per montare una memoria in quello slot necessita l’apertura dello Steam Deck e la conseguente perdita di validità della garanzia. Inoltre, per farlo dovremo necessariamente smontare molte componenti del dispositivo, il ché rende l’intero processo meno semplice di quanto si sarebbe immaginato. Importante anche la questione dei prezzi, dato che il formato di SSD compatibili con lo Steam Deck è molto costoso.

Come molti fanno notare, piuttosto che acquistare il modello da 399 dollari per poi aumentarne la memoria, conviene prendere direttamente una delle versioni con un SSD già in dotazione. Di fatti, ricordiamo che Gabe Newell stesso ha rivelato che la scelta dei prezzi dei vari modelli non è stata semplice, proprio per le differenti componentistiche dello Steam Deck. In ogni caso non possiamo non dire che anche il modello base si fa rispettare, con specifiche tecniche di tutto rispetto.

Steam Deck è una piattaforma comunque molto interessante, soprattutto perché si parla già della compatibilità con Xbox Game Pass ed Epic Games Store. Molti utenti che già da anni giocano su PC potranno acquistare una console compatibile con quasi tutte le librerie di titoli che hanno già, ed è un fattore che sicuramente dà valore aggiuntivo alla piattaforma. Tuttavia, è anche vero che lo spazio di archiviazione limitato potrebbe non essere abbastanza per la maggior parte dei giocatori. Fateci sapere con un commento quale modello della console sarebbe perfetto per voi!