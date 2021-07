Steam Deck, ecco come verificare quali giochi sono compatibili

Steam Deck è il protagonista indiscusso delle novità delle ultime ore, con la sua popolarità sempre più crescente tra i giocatori di tutti i tipi. Le ottime specifiche, il prezzo competitivo, la presenza di Xbox Game Pass ed Epic Games Store su di esso e tanti altri fattori hanno contribuito a interessare molti utenti. Tuttavia, tra le tanti informazioni positive riguardo Steam Deck ne è anche giunta una meno piacevole: alcuni giochi presenti su Steam potrebbero non essere compatibili con la piattaforma portatile.

Le motivazioni possono essere varie, ma riguardano principalmente la presenza di differenti software anti-cheat, per il momento non compatibile con la versione custom del sistema operativo di Valve, SteamOS 3.0. Se anche voi, come noi, siete curiosi di scoprire quali e quanti giochi della vostra libreria sono compatibili con Steam Deck potete provare a utilizzare ProtonDB. Questo software, completamente gratuito, permette agli utenti di effettuare delle ricerche o collegare i propri account Steam per verificare quali titoli possono essere avviati sulla prossima piattaforma di Valve.

Seguendo questo secondo metodo, dopo aver effettuato l’accesso con il vostro account dovrete fare la ricerca “per rating di ProtonDB” in modo da visualizzare su schermo solo i giochi che possedete. I titoli sono categorizzati in modo differente in base alla compatibilità con Steam Deck: quelli platino e oro sono perfettamente giocabili, quelli argento anche ma con delle incertezze, i titoli di bronzo possono presentare crash, mentre quelli rotti non girano affatto.

Per fare degli esempi, opere come Sekiro o DOOM Eternal risultano di platino, mentre altre come Apex Legends o Destiny 2 sono “rotti” e quindi non compatibili con Steam Deck. Il funzionamento è davvero molto semplice, e se l’incertezza aveva frenato l’acquisto allora questo software potrebbe davvero aiutarvi. Quali sono i titoli che vorreste giocare sulla nuova console portatile di Valve? Fatecelo sapere con un commento e restate connessi sulle nostre pagine per non perdere ulteriori novità.