Steam Deck senza limiti: supporterà Xbox Game Pass ed Epic Games Store

Ieri sera Valve ha preso tutti in contropiede annunciando Steam Deck, la prima console portatile del colosso che ci ha donato grandi titoli indimenticabili come Half-Life e Portal, e una delle piattaforme da gaming PC fondamentali come Steam. Dopo l’annuncio gli appassionati si sono sbizzarriti in tutta una serie di chiacchiere, alle quali si è aggiunto anche un coverage di IGN, il quale ha aggiunto una serie di dettagli interessanti sulla console Valve.

La redazione di IGN ci ha mostrato più da vicino la console che si prefissa come obbiettivo principale quello di diventare un vero e proprio PC portatile adibito al gaming. Proprio per questo, il sistema operativo Steam OS non solo darà ai giocatori la possibilità di accedere alla sempre più sconfinata libreria di Steam, ma la console supporterà anche gli altri client videoludici che nell’ecosistema PC sono ormai diventati vari e numerosi.

Questa informazione risponde alle tante domande degli appassionati, i quali si chiedevano insistentemente se Steam Deck avrebbe supportato anche il servizio in abbonamento Xbox Game Pass o lo store digitale Epic Games Store. La risposta è sì, con la redazione di IGN che ha confermato che la console portatile targata Steam permetterà ai giocatori di accedere a tutti i launcher attualmente disponibili su Windows.

Questo aspetto cambia completamente le carte in tavola, dato che, a questo punto, Steam Deck si configura come un console/PC portatile che potrà avere dalla sua parte una libreria di titoli e possibilità potenzialmente infinita. Vi ricordiamo che Steam Deck verrà rilasciata il prossimo dicembre 2021 e sarà disponibile in tre versioni: da 46 GB espandibili a 419€, da 256 GB espandibile a 549€ ed infine la versione da 512 GB espandibile a 679€.