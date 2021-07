Steam Deck, boom di prenotazioni nelle prime ore

Che Steam Deck abbia incuriosito i giocatori di tutto il mondo non è certo un segreto, tuttavia dei dati recentemente trapelati online rivelano un interesse decisamente più esteso di quanto si sarebbe aspettato. Secondo la fonte, i due modelli hanno registrato numeri da capogiro in Europa e Nord America: negli Stati Uniti, Canada, in Europa e nel Regno Unito, Steam Deck ha totalizzato ben oltre le 100 mila unità prenotate nelle prime ore dall’annuncio.

Nello specifico, la versione da 256 GB ha registrato in Nord America 28.000 unità e 5000 in Europa; il modello da 512 GB, invece, ha totalizzato 55.000 pezzi preordinati in Nord America, 9600 in Europa e ben 7000 solo nel Regno Unito. Sono numeri decisamente elevati per una piattaforma rivelata con così tanta sorpresa, che evidenziano un’interesse molto diffuso nei giocatori di queste due regioni. Purtroppo, come avrete notato, mancano i dati del modello da 64 GB, nonché di molte altre aree in cui Steam Deck è venduto.

Valve aveva aperto i pre-order per la piattaforma solamente due giorni fa con l’annuncio di Valve: il colosso del PC gaming aveva apportato alcune importanti regole per evitare che i bagarini mettessero le mani su Steam Deck, vendendolo a prezzi folli. Tuttavia, sembra che siano comunque riusciti a mettere in vendita i preordini a prezzi esagerati su siti di compravendita online, nonostante il prezzo fosse già basso rispetto a quanto Gabe Newell avrebbe voluto.

Seems like they fixed it. Canada was same number as US, so it's NA total. Last numbers we saw:

NA 512gb: 55k

NA 256gb: 28k

EU 512gb: 9.6k

EU 256gb: 5k

UK 512gb: 7k — Pavel Djundik (@thexpaw) July 16, 2021

Nonostante alcune incertezze, come l’impossibilità di giocare alcuni titoli in particolare per i sistemi di anti-cheat, Steam Deck ha convinto buona parte dei giocatori di tutto il mondo, magari anche grazie al supporto di Xbox Game Pass e dell’Epic Games Store. Le prospettive future diventano sempre più rosee per la piattaforma, e non vediamo l’ora di poterla provare con mano quando la prima ondata di console sarà spedita a chi l’ha preordinata durante questo dicembre. Nell’attesa, vi lasciamo a un nostro editoriale dedicato proprio alla nostra recezione Steam Deck.