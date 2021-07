Steam Deck: Valve aveva dimezzato la RAM per errore

Non si fa altro che parlare di Steam Deck, la nuova console ibrida prodotta da Valve che sembra promettere molto bene dal lato hardware. Eppure, sembra che inizialmente il sito ufficiale avesse riportato delle specifiche sbagliate per quel che riguarda la RAM!

Inizialmente sapevamo che Steam Deck montasse una RAM LPDDR5 di 44GB/s affiancata da una CPU Zen 2, un hardware di AMD che i più esperti sanno bene sia in grado di gestire un flusso di memoria di gran lunga superiore. Per questo motivo, in molti hanno pensato che la RAM, con queste specifiche, fosse una limitazione alle potenzialità della console, e pensavano già a come o dove sostituirla una volta ottenuta la console. La stessa Valve incentiva i futuri proprietari di Steam Deck a usare il dispositivo come più crede, anche modificandolo.

Per fortuna, in queste ultime ore Valve ha corretto il tiro, cambiando le informazioni sul sito ufficiale: la larghezza di banda della RAM è stata corretta ora a 88GB/s, praticamente il doppio di quanto comunicato negli scorsi giorni! Già con la larghezza di banda a 44GB/s la console dovrebbe avere prestazioni nettamente superiori alla competitor Nintendo Switch, ma adesso le capacità di Steam Deck potrebbero superare anche diversi PC portatili.

Steam Deck arriverà tra le mani dei giocatori questo dicembre. I pre-ordini sono già aperti ed è disponibile solo una macchina per account di Steam. Valve ha voluto concentrarsi molto nel cercare di fornire una piattaforma che possa durare nel tempo, per questo nei giorni scorsi si è parlato tanto delle levette analogiche che sembrerebbero non soffrire del drift, come vi abbiamo raccontato in questo articolo. In attesa di provare anche noi la nuova piattaforma, speriamo che non faccia la fine degli altri dispositivi rilasciati da Valve negli scorsi anni; vi abbiamo espresso qualche dubbio, infatti, proprio la settimana scorsa.