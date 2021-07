Steam Deck già un passo avanti a Switch: non ci sarà un odiato problema

Qualche giorno fa Valve ha annunciato una nuova console portatile, Steam Deck, una sorta di PC da portare in mano ottimizzato per funzionare con Steam ma completamente moddabile dai suoi utenti. Sembrerebbe che le levette analogiche della console nono soffrano del fastidioso drift, un problema odiatissimo che invece caratterizza altre console come Nintendo Switch.

Il drift è considerato una vera e propria piaga dai giocatori, costretti a mal sopportare un difetto di fabbrica presente in numerosi prodotti dotati di levette analogiche, tra cui i Joy-Con di Nintendo Switch. Nel tempo si sono presentate varie soluzioni, come l’acquisto di controller di terze parti più performanti, la sostituzione completa degli analogici o metodi tanto assurdi quanto semplici come l’utilizzo di un pezzetto di carta, come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Conoscendo la brutta fama del problema, Valve si è concentrata molto per evitare che il drift si presentasse anche sugli analogici di Steam Deck. In un’intervista con IGN, i designer e gli ingegneri di Valve hanno spiegato le strategie dell’azienda riguardo la resistenza delle levette analogiche. In poche parole, Valve ha premuto per utilizzare parti hardware in grado di fornire performance di alta qualità, a causa della preoccupazione esposta dal designer John Ikeda: “Non volevamo rischiare su questo. Come sono sicuro che anche i nostri clienti non vogliano che corriamo un rischio su questo.”

Facciamo notare che la necessità di garantire buone performance con le levette analogiche di Steam Deck, al di là di un corretto comportamento con i propri acquirenti è anche una necessità derivata dal design della console: a differenza dei controller di Nintendo Switch, Xbox e PlayStation, i controller di Steam Deck sono praticamente integrati nel dispositivo e non sono smontabili. Se le levette fossero soggette a drift in un’architettura del genere, questo vorrebbe dire mandare in assistenza l’intera console, o comunque smontarla completamente se sapete come risolvere il problema manualmente.