Steam rivela i 100 titoli più giocati e dai maggiori guadagni

A pochi giorni dalla fine del 2018, Valve ha rivelato la propria tradizionale lista “Il meglio del 2018”. Le categorie proposte sono “I più venduti”, “Novità più popolari”, “Giochi in VR più venduti”, “I veterani più popolari dell’accesso anticipato” e, infine, le opere “con più giocatori simultanei”.

Tra i giochi più venduti (calcolati a partire dai ricavi lordi) troviamo ben 100 nomi, divisi per categoria. Il gruppo che si è meritato il Platino è composto da grandi (e ovvi) nomi come Assassin’s Creed Odyssey, Rainbow Six Siege, Far Cry 5 e PUBG. Anche opere free to play come Dota 2 e Warframe hanno però raggiunto ottimi risultati, grazie alle microtransazioni.

Fa inoltre piacere vedere opere come The Witcher III: Wild Hunt o Kingdom Come Deliverance nella categoria Oro, insieme a Divinity Original Sin II Definitive Edition, Assassin’s Creed Origins e Jurassic World Evolution. Se volete scoprire tutta la lista dei 100 giochi più venduti, potete visitarla a questo indirizzo.

Abbiamo poi l’interessante lista delle opere più giocate, calcolate sul numero massimo di giocatori simultanei. Nella sezione “Più di 100.000 giocatori” troviamo evergreen come Team Fortress 2, CS:GO, PlayerUnknown’s Battleground, Dota2 e Grand Theft Auto V, ma anche Monster Hunter: World che ha avuto grande successo su PC.

A questo indirizzo, invece, possiamo vedere i giochi che hanno guadagnato di più nel corso dell’anno, divisi mese per mese. Se invece il vostro interesse è sopratutto legato alla VR, sappiate che tra i migliori giochi dell’anno compaiono Beat Saber (che abbiamo recensito per voi), Superhot VR, Skyrim VR e Fallout 4 VR.

Qualche piccola sorpresa arriva anche dai giochi usciti dall’accesso anticipato quest’anno che hanno segnato i maggiori guadagni. Se la presenza di opere come Dead Cells, Rust, Subnautica e The Forest non stupisce, è curioso vedere Chinese parents: si tratta di un’opera disponibile unicamente in cinese; questo ci permette di capire quanto tale mercato permetta ampi guadagni.

Tra quelli elencate da Steam, qual è il gioco che secondo voi merita maggiormente il successo raggiunto?