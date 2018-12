La Cina annulla il blocco sulla pubblicazione dei videogiochi

Come vi avevamo precedentemente detto, la Cina si trova in un momento delicato, per quanto riguarda il mondo videoludico. Nel corso dell’anno è stato formato un comitato per la valutazione dei videogame che desiderano essere pubblicati sul territorio cinese, ma il processo era completamente fermo. Recentemente, il governo ha iniziato a revisionare i giochi, senza però dare dettagli legati alla pubblicazione degli stessi.

Tramite il South China Morning Post, sappiamo che sono stati compiuti dei passi avanti e il congelamento delle release iniziato a marzo sta per concludersi. Feng Shixin, vice capo del SAPP (State Administration of Press and Publications) ha affermato: “Il primo blocco di giochi è stato revisionato. Presto rilasceremo le apposite licenze. Ci sono molti titoli che devono essere controllati, quindi ci vorrà un po’ di tempo. Continueremo a lavorare e speriamo che tutti possano essere pazienti.”

Pare quindi che la situazione stia per ritornare a una specie di normalità. Varie opere sono state rifiutate o hanno ricevuto richieste di modifica, principalmente legate a elementi come la violenza e il gioco d’azzardo. Certamente i produttori tireranno un sospiro di sollievo, ora che il mercato cinese è stato di nuovo riaperto, per quanto con molti limiti. Voi cosa ne pensate? Siete fiduciosi nei confronti della politica di revisione cinese?