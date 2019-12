Steam: disponibili varie ex-esclusive Epic Games Store

Da quando Epic Games Store ha fatto capolino sul mercato degli store digitali, molti titoli PC sono diventati esclusive temporali disponibili solamente nel negozio dei creatori di Fortnite. Dopo un anno di tempo, tre titoli quali Ashen, Hades e Hello Neighbor: Hide and Seek sono ora disponibili su Steam.

Ashen è il primo gioco degli sviluppatori neo zelandesi A44, e si presenta come un gioco di ruolo cooperativo con elementi Soulslike. Il giocatore dovrà vagare all’interno di in un enorme mondo aperto impersonando un vagabondo in cerca di un posto da chiamare casa. Uno degli aspetti più interessanti di Ashen è la sua direzione artistica molto ispirata e dal tratto unico. Oltre a Steam il gioco è diventato disponibile anche su GOG.

Il secondo gioco ad essere stato rilasciato su Steam in questi giorni è Hades, il rogue-like con elementi di dungeon crawling sviluppato da Supergiant Games, già autori di Bastion, Transistor e Pyre. Hades si trova ancora nello stato di accesso anticipato, quindi ci sarà da aspettare ancora qualche tempo prima che il gioco venga rilasciato definitivamente.

L’ultimo gioco è Hello Neighbor: Hide and Seek, il prequel del horror stealth di successo Hello Neighbor. Il titolo racconta gli eventi precedenti rispetto a quel che è avvenuto alla famiglia Neighbor, mentre mette i giocatori nei panni di uno dei fratelli intenti a giocare a nascondino. Aspettavate l’uscita di questi giochi su Steam? Diteci quali delle tre ex esclusive Epis Games vi incuriosisce di più nella sezione dedicata ai commenti.