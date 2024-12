Steam, ancora record di utenti grazie al bellissimo Path of Exile 2 e Marvel Rivals

Steam ha stabilito un nuovo record di utenti connessi simultaneamente, raggiungendo 39,2 milioni di giocatori online in contemporanea. Il picco è stato registrato nel fine settimana, grazie anche al contributo dei nuovi titoli Path of Exile 2 e Marvel Rivals.

Questo risultato segna un'importante crescita per la piattaforma di Valve, che ha visto un incremento costante negli ultimi mesi. Da 33 milioni di utenti alla fine dell'estate, Steam è passato a 37 milioni per poi toccare l'attuale primato di 39,2 milioni di giocatori connessi allo stesso momento.

Il successo è attribuibile in parte alle recenti uscite di alto profilo, in particolare giochi online che favoriscono una maggiore presenza di utenti sulla piattaforma. Tra questi spiccano Path of Exile 2 e Marvel Rivals, entrambi lanciati questa settimana.

Sebbene i titoli più popolari rimangano Counter-Strike 2 e Dota 2, i nuovi arrivati stanno rapidamente scalando le classifiche di popolarità. Path of Exile 2 ha registrato oltre 550.000 utenti contemporanei, mentre Marvel Rivals ha superato i 450.000 giocatori connessi allo stesso momento.

Path of Exile 2, sequel dell'acclamato action RPG free-to-play, sta battendo i propri record di attività online, con numeri destinati ad aumentare ulteriormente nel corso del weekend. Marvel Rivals, che offre scontri tra supereroi del celebre universo fumettistico, segue a ruota con una crescita costante di giocatori.

L'arrivo di due titoli di tale calibro ha contribuito significativamente al superamento del record di Steam. Resta da vedere come evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma è evidente che la piattaforma stia vivendo un momento di grande espansione, consolidando la sua posizione di leader nel mercato del gaming su PC.