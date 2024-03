Steam Families, come condividere i giochi e come funziona

Da oggi è disponibile, in Beta, Steam Families, una nuova funziona di Steam che permette di condividere i propri giochi con altri cinque utenti. In questo articolo vi spieghiamo come funziona, i vari limiti e quello che bisogna fare per attivare l'opzione.

Che cosa è Steam Families?

Steam Families è una opzione di Steam che permette di condividere i propri giochi con altri cinque utenti (massimo). La famiglia, quindi, può provare e giocare in maniera completa tutti i giochi degli altri membri.

I giochi appariranno tutti insieme in una libreria condivisa dove tutti possono accedere, al netto di non giocare contemporaneamente allo stesso titolo (a meno che non si hanno due o più copie).

Come si attiva?

Attivarlo è molto semplice. Basta andare in Impostazioni ---> Interfaccia e a sinistra, sotto la voce "Partecipazione alla Beta del Client" attivare Steam Families Beta.

Una volta fatto, basterà andare in account e successivamente in Gestione Familiare. Date un nome alla famiglia e invitate i membri a vostra scelta, selezionandoli come adulti (o nel caso dei vostri figli come bambini).

Quanti membri possono entrare?

Il numero di utenti invitabili è pari a cinque. Una famiglia può essere composta fino a un totale di 6 membri complessivi, compreso chi ha creato la famiglia stessa.

Un numero decisamente grande, che potrebbe certamente garantire un gran bel risparmio tra tutti gli utilizzatori.

Devo condividere la password o dati personali?

Assolutamente no. L'opzione di Steam Families funziona tutto tramite client e non è necessario condividere password, nome utente o altri dati personali. Basta selezionare l'amico nella lista amici e il gioco è fatto.

Non lasciatevi ingannare da possibili truffe o scam.

Quanti giochi posso condividere?

Non esiste un limite di giochi condivisibili. Tutti i vostri giochi acquistati finiranno nella libreria condivisa e ciò significa che, volendo, la libreria può eventualmente raggiungere anche migliaia di giochi di numero. Fantastico, non è vero?

Si può giocare in due o più contemporaneamente?

Due o più giocatori possono sfruttare la libreria condivisa contemporaneamente. Tuttavia, non è possibile giocare in due o più allo stesso gioco, a meno che non si posseggano più copie di uno stesso titolo.

È possibile giocare allo stesso gioco in due?

Per giocare in due a uno stesso gioco, sia single player che multiplayer, bisogna avere in libreria almeno due o più copie dello stesso gioco. Non è necessario che i due utenti che ci giochino lo abbiano nella propria libreria, basta che sia presente nella libreria condivisa e quindi acquistato da almeno due degli altri giocatori.

Posso uscire da una famiglia?

È possibile uscire da una famiglia, ma è bene tenere a mente che una volta usciti, bisogna attendere un anno intero prima di poter entrare in un'altra.

La stessa situazione vale lo slot vuoto che rimane nella famiglia, che non potrà essere riempito prima di un anno.