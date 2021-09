Steam: se amate Konami non fatevi scappare questi imperdibili sconti

Come di consueto, Steam è in periodo di sconti, e per questa settimana propone dei titoli estremamente interessanti. Non è difficile che sulla piattaforma vengano offerti sconti di massa per svariati titoli rilasciati dagli stessi sviluppatori, e infatti al momento ci sono alcune saghe a prezzo ribassato che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire.

Il protagonista di questa settimana è indubbiamente Konami, che ha messo in sconto (fino a un massimo di 90%) tutti i suoi prodotti su Steam. Nel caso in cui non ne foste a conoscenza, questa casa sviluppatrice è colei che ha portato Metal Gear Solid sui nostri schermi; è quindi ovvio che anche tutti i titoli della saga sono acquistabili a un prezzo scontato. È indubbiamente il momento giusto per recuperare una delle serie di videogiochi più adorata nonostante la sua età.

Tra i prodotti dell’azienda abbiamo anche altri titoli di un certo spessore: l’intera saga di Castlevania, ad esempio, è un’altra valida scelta che vi consigliamo caldamente, assieme alla serie di Yu-Gi-OH!. Considerata l’importanza di questi sconti, vale assolutamente la pena approfittarne per mettere mano su questi famosi titoli.

Gli sconti, ovviamente, non si limitano soltanto ai titoli offerti da casa Konami. Sono disponibili, infatti, anche tante altre validissime opere. Tra queste ne abbiamo alcune che vi terranno incollati allo schermo per un buon quantitativo di tempo: è presente, ad esempio, Spyro Reignited Trilogy, che con uno sconto del 65% offre tutti i tre titoli originali della serie in un unico pacchetto. Sempre parlando di trilogie, poi, abbiamo anche Crash Bandicoot N. Sane Trilogy scontato del 50%. Se quindi eravate in attesa dell’occasione giusta per recuperare questi colossi videoludici, questo è il momento adatto per farlo.