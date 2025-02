Stellar Blade vuole fare il botto su PC e vendere di più rispetto a PS5

Il team di sviluppo Shift Up prevede che la versione PC del suo action game Stellar Blade (acquistabile su Amazon) supererà in vendite quella per console. La società ha evidenziato questa previsione nel suo ultimo report finanziario, puntando sul mercato PC in continua espansione.

Shift Up ha sottolineato come il mercato PC abbia una quota di mercato più ampia rispetto alle console, soprattutto per i titoli AAA. La crescita del genere action single-player nel mercato asiatico rafforza ulteriormente questa prospettiva.

Gli sviluppatori hanno dichiarato di aver studiato attentamente sia i successi che i flop dei porting PC di esclusive console, con l'obiettivo di garantire un lancio solido e duraturo. Oltre a un'ottimizzazione mirata, il team promette un'esperienza fluida anche su Steam Deck, miglioramenti nella qualità della vita per i giocatori e contenuti aggiuntivi.

Il porting di Stellar Blade su PC segue la scia di altre esclusive PlayStation come God of War, Horizon Zero Dawn e Marvel's Spider-Man 2. Tuttavia, queste hanno registrato un calo progressivo nel numero di giocatori rispetto al loro debutto su console. L'unico vero successo per Sony su PC è stato Helldivers 2, che ha beneficiato di un lancio simultaneo su più piattaforme.

Anche altri publisher stanno adottando strategie simili: Square Enix ha reso multipiattaforma titoli come Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Rebirth, mentre Take-Two potrebbe seguire la stessa strada con GTA 6, sebbene Rockstar al momento sia focalizzata su PS5 e Xbox Series X|S.

La previsione di Shift Up sul successo maggiore di Stellar Blade su PC, nonostante sia nato come esclusiva PlayStation, potrebbe indicare un cambiamento nel modello delle esclusive. Il pubblico PC dimostra una forte domanda per esperienze single-player di qualità, non essendo più disposto ad attendere anni per giocare a titoli già disponibili su console.

Questa tendenza potrebbe spingere Sony, tradizionalmente legata all'ecosistema PlayStation, a riconsiderare le proprie strategie di distribuzione per adattarsi a un mercato in rapida evoluzione e secondo noi fra due/tre anni, tutte le esclusive PS arriveranno al day one anche su PC.