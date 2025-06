Quando un porting per PC è fatto bene, c'è davvero poco da dire e le uniche cose che rimangono da fare sono due: elogiare il lavoro svolto dagli sviluppatori e domandarsi come mai, questi porting così ben ottimizzati, siano sempre più "merce rara" per il settore.

Stellar Blade (di cui vi abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione per PS5) è un action game indubbiamente divertente che, pur non inventando nulla, riesce a mescolare a dovere svariati elementi, presi a piene mani dai mostri sacri del genere, per creare una miscela oggettivamente ben realizzata sotto ogni aspetto.

Su Eve, la protagonista del gioco, oramai si è detto tutto e credo che sia futile aggiungere altro, ma una volta che ho messo le mani sulla versione di Stellar Blade per PC, ho letteralmente benedetto il team di Shift Up per non essersi limitato a realizzare una conversione frettolosa, che sarebbe stata sorretta nel corso degli anni dalle decine, e decine, di mod che già hanno invaso i portali dedicati (e sul cui contenuto non credo ci sia bisogno di approfondire).

Resta il fatto che per una serie di circostanze a tutti ben note, il debutto di Stellar Blade su PC é stato incredibile, al punto da vaporizzare i risultati di vendita ottenuti su PS5 dal 2024 a oggi. Quello che, però, va elogiato è che Shift Up ha creato, attualmente, la migliore conversione per PC di una produzione esclusiva per PlayStation 5.

Performance impeccabili

Come da tradizione ho testato Stellar Blade su tre configurazioni principali, il mio ROG Zephyrus G16 (con 4090 laptop e processore Intel), il mio PC fisso (con una 4070 e processore AMD) e sulla mia fedele Steam Deck. Non vi nego che in tutti e tre gli scenari, sono rimasto stupito in positivo dai risultati in termini di performance, ma andiamo con ordine.

CONFIGURAZIONE DI PROVA PRINCIPALE - ROG Zephyrus G16 (2024)

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (16GB)

Intel Core Ultra 9 185H

32GB RAM: 2X16GB DDR5, 5200MHz

Nebula OLED 2560 x 1600, 16:10, 240Hz

Sul mio fedele ROG Zephyrus Stellar Blade si è comportato divinamente, permettendomi di raggiungere i 120fps quasi sempre stabili (a parte nelle aree molto aperte e liberamente esplorabili), con una risoluzione di 1600p, con tutti i dettagli quasi al massimo e senza dover utilizzare alcuna tecnologia di uspcaling. Bloccando a 60 FPS il frame rate, ho potuto portare tutte le impostazioni al massimo, e veder sparire ogni incertezza nel frame-rate senza dover chiedere aiuto al DLSS.

Considerando, però, che Stellar Blade su PC permette di raggiungere i 240 fps (ovviamente con i monitor compatibili), viene da se che sfruttando a dovere le tecnologie compatibili con il titolo si possano raggiungere performance davvero elevate e che, indubbiamente, faranno la gioia degli amanti degli action game frenetici e capaci di offrire un risposta agli input pressoché priva di latenza.

CONFIGURAZIONE DI PROVA SECONDARIA

NVIDIA GeForce RTX 4070 (12GB)

AMD Ryzen 7 7700X

32GB RAM: 2X16GB DDR5, 6400MHz

Monitor LG UltraGear 1440p; 144Hz

Anche con la mia 4070, Stellar Blade si è comportato molto bene mantenendo performance eccellenti sia a 60 FPS (con tutto al massimo e una risoluzione di 1440p) sia a 144 FPS (con l'aiuto del DLSS per mantenenre la stessa rosluzione senza ridurre i dettagli), con una fluidità eccezionale e nessun calo significativo, se non in quelle aree molto ampie, dove si erano già verificati lievi, e altresì trascurabili, cali di frame rate.

Collegando il PC Desktop al mio pannello OLED 4K, ho dovuto attivare il DLSS per avere gli stessi risultati, in termini di performance, ottenuti con il monitor a 1440p di risoluzione.

Infine ho fatto il test che eseguo ogni volta, ovvero far girare Stellar Blade su Steam Deck per vedere se l'hardware di Valve riesce ancora a tenere botta e se eventuali brutture che trovo regolarmente nei titoli più recenti, siano da additare in primis agli sviluppatori "pigri". Esattamente come fu per Lies Of P, l'action di Shift Up si dimostra uno dei porting meglio ottimizzati per l'handheld, con compromessi minimi sulla qualità visiva, una fluidità incredibile (se rapportata all'hardware) e la capacità di mantenere i 60 FPS stabili anche nelle fasi più concitate.

Immagine 3 di 3

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Assenza di bug e personalizzazione totale

Uno degli aspetti più sorprendenti della versione PC di Stellar balde, però, è la totale assenza di bug invalidanti, crash o glitch grafici. Questa conversione si distingue dalla massa per la sua stabilità generale e per la pulizia del suo codice... merce rarissima al giorno d'oggi. Non ci sono nemmeno quei, sempre più frequenti, problemi di sincronizzazione audio, il che mi fa dire che Shift Up non mentì quando dichiarò di volersi prendere il tempo necessario per offrire una versione PC che rispettasse le esigenze di questa fascia di giocatori.

Per quanto riguarda la personalizzazione delle impostazioni grafiche, Stellar Blade offre un ampio ventaglio di opzioni, permettendo ai giocatori di personalizzare l’esperienza in base alle proprie esigenze e al proprio hardware. Sono presenti slider per ogni parametro rilevante: qualità delle texture, ombre, effetti particellari, antialiasing, post-processing e moltissimo altro, garantendo un livello di controllo del comparto grafico pressoché totale e capace di regalare gioie sia a chi possiede hardware meno recenti, sia a chi preferisce lavorare di fino per tirare fuori il meglio dalla propria configurazione.

Ovviamente il titolo supporta nativamente le più recenti tecnologie di upscaling, come Nvidia DLSS 4 (inclusa la frame generation) e AMD FSR 3, oltre a DLAA per chi preferisce la massima qualità d’immagine. Quello che ho apprezzato, però, non è tanto il fatto che queste tecnologie siano presenti ma che Shift Up non ci abbia fatto gravitare attorno questo porting.

Come vi anticipavo nella sezione dedicata ai test, la versione PC di Stellar Blade permette di sbloccare il frame rate e arrivare fino ai 240 FPS (con monitor e hardware capaci di gestirli). Questo aspetto, unito alla mole di personalizzazioni disponibili per il comparto tecnico, si traduce nella possibilità, per i giocatori più esigenti, di lavorare di fino per trovare il giusto bilanciamento che gli permetta di ottenere il maggior numero di FPS e, quindi, garantire una risposta dei comandi sempre precisa.

Infine, il supporto nativo per i monitor ultrawide, e per l’HDR, permette di sfruttare appieno le potenzialità di ogni tipologia di display, offrendo una profondità di campo e una gamma cromatica che valorizzano ogni ambiente e ogni combattimento.

Applausi per Shift Up

Senza tanti giri di parole ulteriori, con Stellar Blade mi sono trovato di fronte a uno dei migliori porting per PC da parecchio tempo a questa parte. La gestione della memoria, e delle risorse di sistema risulta eccellente, senza fenomeni di stuttering, pop-in o caricamenti eccessivamente lunghi. La qualità delle texture (con i dettagli grafici al massimo), così come la ricchezza degli effetti particellari, l’illuminazione dinamica, le ombre in alta risoluzione e gli effetti di post-processing, compongono una visione d'insieme che è uno spettacolo per gli occhi e che si distanzia notevolmente da quanto visto su console (anche su PlayStation 5 PRO).

Per quanto riguarda i contenuti, la versione PC include tutti gli aggiornamenti e i DLC rilasciati nel primo anno di vita del gioco, compresi eventi crossover come quello con Goddess of Victory: Nikke e Nier Automata, offrendo un pacchetto, leggermente, più corposo di quello proposto al lancio su PS5. Se tutto questo non vi basta ancora, sappiate che Stellar Blade per PC non richiede obbligatoriamente di collegarsi a un account PlayStation Network per giocare (e se non sapete come mai si tratta di un punto positivo... andate a cercare cosa successe con Helldivers 2 un annetto fa).

In conclusione Stellar Blade su PC si afferma come uno dei migliori porting mai realizzati di una esclusiva PlayStation, stabilendo nuovi standard per quanto riguarda la qualità tecnica e, soprattutto, l'ottimizzazione. Il gioco offre prestazioni eccellenti su una vasta gamma di hardware e una stabilità invidiabile, senza sacrificare nulla in termini di contenuti o accessibilità.

Chi possiede un PC di fascia alta potrà godere di un’esperienza incredibile sotto ogni aspetto, ma anche chi dispone di hardware più modesto, o desidera giocare in mobilità su Steam Deck troverà in Stellar Blade un action game solido, fluido e appagante. Insomma, Shift Up non solo ha mantenuto tutte le promesse fatte negli scorsi mesi, ma le ha abbondantemente superate anche a causa di un mercato sempre più costellato di produzioni per PC che puntano tutto sull'utilizzare le ultime tecnologie di upscaling per portare a casa il risultato, invece che lavorare di fino sull'ottimizzazione.