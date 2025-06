La comunità di modder di Stellar Blade (acquistabile su Instant-Gaming) sta riscrivendo i record del settore videoludico, ma non per le ragioni che ci si aspetterebbe da un action game di successo. Un'analisi condotta da PC Gamer ha rivelato che oltre il 40% delle modifiche create per la versione PC del titolo di Shift Up appartiene alla categoria erotica o pornografica, trasformando di fatto la piattaforma Nexus Mods in qualcosa che ricorda più un sito per adulti che un repository di contenuti ludici tradizionali.

I numeri parlano chiaro e delineano un fenomeno senza precedenti nel panorama delle modifiche videoludiche. Su quasi 300 mod disponibili al momento della rilevazione, ben oltre 100 sono esplicitamente contrassegnate come contenuti per adulti, senza considerare quelle che, pur non avendo tale etichetta, presentano comunque materiale NSFW. Per accedere alla visualizzazione completa di questi contenuti è necessario essere registrati sulla piattaforma e rimuovere attivamente i filtri di sicurezza.

Le classifiche di popolarità riflettono chiaramente le preferenze della community: la mod "Eve with no Clothes on (Original Proportions)" domina con 110.800 download, seguita da "XXTB Eve" che ha raggiunto quota 77.600. Il podio si completa con "Latex Battlesuit", ferma a 43.200 download. Questi dati testimoniano non solo l'interesse, ma anche la rapidità con cui tali contenuti vengono prodotti e consumati.

Ciò che distingue Stellar Blade da altri titoli non è solo la quantità di mod a sfondo sessuale, ma l'apparente strategia deliberata dello studio di sviluppo nel favorire questo tipo di contenuti. La casa produttrice sembra aver incentivato attivamente i modder a esplorare questa direzione creativa, trasformando quello che solitamente rappresenta un sottogenre di nicchia in una vera e propria feature del gioco.

La varietà tipologica delle modifiche disponibili copre uno spettro ampio di fantasie e preferenze: dalle nude mod complete ai costumi tematici, fino ai filmati personalizzati per la schermata dei titoli. Questa diversificazione dimostra come la community abbia abbracciato pienamente le possibilità offerte dal motore grafico del gioco, sfruttandone le potenzialità in modi che vanno ben oltre le intenzioni originali degli sviluppatori.

L'ecosistema che si è creato attorno a Stellar Blade rappresenta un caso studio interessante per comprendere come l'interazione tra sviluppatori e community possa evolvere in direzioni impreviste. Mentre altri titoli ricevono mod che migliorano il gameplay, ottimizzano le prestazioni o aggiungono contenuti narrativi, qui l'attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sull'aspetto estetico del personaggio principale, Eve.

Navigare nella sezione dedicata a Stellar Blade su Nexus Mods offre un'esperienza che PC Gamer ha paragonato a una succursale di PornHub, tanto da definire ironicamente il titolo come "gioco dell'anno per i seg*ioli".

In questo panorama dominato da contenuti erotici, emerge tuttavia qualche eccezione che riporta alla tradizione ludica più classica: tra le mod disponibili figura anche l'immancabile trenino Thomas, confermando che la creatività dei modder sa ancora sorprendere in direzioni completamente diverse da quelle prevalenti.