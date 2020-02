Street Fighter 5 è giocabile in maniera gratuita fino al 9 Febbraio

Il primo mese di questo 2020 non si è sicuramente rivelato particolarmente eccitante per i videogiocatori di tutto il mondo. Gennaio è stato un mese relativamente povero di contenuti videoludici, offrendo solo pochissime chicche in grado di soddisfare la schiera di giocatori. Purtroppo neanche febbraio si preannuncia particolarmente diverso dal mese appena passato, proponendo una line-up di titoli ancora “debole”. Ovviamente qualche perla non andrà a mancare e tra le varie uscite anche il buon Street Fighter 5 si prepara a tornare.

Durante il mese attuale il noto picchiaduro di Capcom tornerà con una nuova versione intitolata Championship Edition. Questa particolare edizione di Street Fighter 5 conterrà praticamente tutti i contenuti visti nella versione base del gioco e della sua Arcade Edition. In occasione di questo imminente lancio, Capcom ha deciso di rendere gratuito Street Fighter 5 per la durata di tutta la settimana in corso. Questa nuova “Free Trial” vi darà la possibilità di scaricare il gioco su PS4 e PC fino al prossimo 9 Febbraio.

La versione di prova darà accesso a tutti i vari contenuti presenti nella Arcade Editon. Infatti potrete sfidarvi utilizzando uno dei 39 personaggi disponibili, utilizzare i vari costumi compresi nei DLC ed ovviamente usufruire di ogni singola modalità del gioco. Precisiamo che una volta finito il periodo di prova, per poter utilizzare Street Fighter 5 (ed i suoi contenuti) dovrete acquistare il prodotto.

Sicuramente questa prova di gioco gratuita farà approcciare nuovi giocatori a questo quinto capitolo. Vi ricordiamo che Street Fighter 5 Championship Edition sarà disponibile dal prossimo 14 Febbraio per PS4 e PC. La nuova versione del gioco sarà acquistabile al prezzo di 29.99€. Tuttavia, i vari possessori delle versioni precedenti di SF5 potranno acquistare un “Upgrade Pack” (24.99€) che darà accesso a tutti i contenuti presenti nella Championship Edition.