Street Fighter: Championship Edition arriverà ufficialmente nel 2020

L’attuale generazione di console sicuramente ha saputo soddisfare i gusti di ogni singolo appassionato. Durante questi lunghi anni siamo stati testimoni di opere che sono andate ad ampliare generi spesso e volentieri lasciati in sordina. L’esempio più concreto che ci viene in mente è il ramo dei picchiaduro che, durante l’era PS4/XONE, è stato a dir poco sfruttato a dovere. Tra ottimi titoli come Mortal Kombat 11, Dragon Ball FighterZ e Tekken 7 la scena competitiva ha saputo trovare pane per i suoi denti. Tuttavia, uno dei veterani di questo genere (Street Fighter) non sembra aver retto bene il cambio generazionale!

Debuttando inizialmente nel lontano 2015, il quinto capitolo della saga non è sicuramente riuscita a colpire nel segno. Durante il primo release Capcom non ha gestito a dovere il marchio, offrendo alla community del gioco un capitolo a dir poco castrato e privo di contenuti. Per rimediare al danno la casa nipponica avrebbe deciso (a distanza di circa 3 anni) di lanciare il gioco in versione Arcade Edition, così da ampliarlo con nuovi contenuti.

Anche questa mossa purtroppo fallì, ma il prossimo re-release potrebbe veramente salvare le sorti di Street Fighter V. Durante le scorse ore Capcom ha rivelato l’esistenza della Championship Edition del gioco, ovvero una versione completa del gioco a un prezzo budget. Questa particolare edizione comprenderà al suo interno tutti i 40 Fighter (incluso Gill), i vari stage del gioco e più di 200 costumi alternativi. Tutto il contenuto sarà disponibile al prezzo di circa 25$.

Per poter metterci le mani sopra questa versione di Street Fighter purtroppo dovrete aspettare il prossimo 14 Febbraio 2020. Fateci sapere, come sempre, cosa ne pensate di questa notizia! Vi ricordiamo che Street Fighter V è attualmente disponibile per PS4 e PC.