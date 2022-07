Sono passati mesi dal primissimo annuncio di Street Fighter 6 e ormai abbiamo potuto vedere più volte in azione il prossimo grande picchiaduro Capcom. Il sesto capitolo dello storico franchise si pone come una nuova generazione per il brand, e insieme al suo solito stile inconfondibile, abbiamo già intravisto una serie di novità che non vediamo l’ora di provare. Tra queste sappiamo che il gioco proporrà un sistema di controlli moderno, ma questo potrebbe comportare l’abbassamento della difficoltà, o forse no.

A parlare di questa novità è stato lo stesso director di Street Fighter 6 Takayuki Nakayama nel corso di una recente intervista con la redazione di Game Informer. Sebbene molti fan si siano subito preoccupati per questi nuovi sistemi di controllo definiti ‘moderni’, il game director ha voluto assicurare che questa nuova possibilità aggiunta al gioco non lo renderà più facile. “Non sono una modalità facile”, ha espressamente dichiarato Nakayama durante l’intervista.

Oltre a questo, il director ha confermato che questa aggiunta non andrà nemmeno a intaccare l’equilibrio del nuovo Street Fighter 6, aggiungendo, infine, che questo sistema di controlli moderno sarà reso praticabile anche all’interno del circuito competitivo del gioco. Sappiamo benissimo quanto la saga di Street Fighter sia importante non solo per il medium videoludico, ma anche nel mondo degli eSports, e questa rassicurazione risulta essere molto importante.

Come ha sottolineato lo stesso director di Street Fighter 6 l’implementazione di questo sistema di comandi moderno è semplicemente un’aggiunta in più da dare ai giocatori, i quali saranno liberi di scegliere in che modo giocare al prossimo attesissimo capitolo del franchise picchiaduro di Capcom. Al momento non sappiamo di preciso quando uscirà il nuovo Street Fighter, ma siamo al corrente che il gioco arriverà nel corso del 2023 sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.