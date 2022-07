Sono passati solamente pochi giorni dal lancio di Monster Hunter Rise Sunbreak, la nuova colossale espansione per il titolo di caccia ai mostri di Capcom. Il gioco ha condiviso il suo debutto con un altro DLC molto atteso, ovvero Cuphead The Delicious Last Course, ma a differenza del contenuto scaricabile per il capolavoro di Studio MDHR, Sunbreak è riuscito ad apparire in vetta alla classifica dei giochi più venduti su Steam durante la scorsa settimana.

Monster Hunter Rise Sunbreak PC

Come possiamo vedere nella classifica condivisa anche su Twitter dal noto analista BenjiSales, Monster Hunter Rise Sunbreak è riuscito a scalare in fretta la classifica dei titoli più venduti su Steam nel corso degli ultimi sette giorni. L’espansione, però, non è riuscita ad agguantare la prima posizione, la quale è ancora custodita gelosamente da Steam Deck, l’hardware portatile di Valve che ormai sta cominciando a ingranare sempre di più con le vendite.

Monster Hunter Rise Sunbreak si deve “accontentare” di un secondo e terzo posto quindi, a testimonianza di quanto il titolo sia stato atteso non solo dai giocatori di Nintendo Switch, dove il gioco Capcom ha debuttato come esclusiva temporale, ma anche dai giocatori PC che stanno dimostrando di essere una community folta e agguerritissima quando si tratta di Monster Hunter. A seguire il titolo di caccia c’è Raft, il survival con forti elementi narrativi che dopo un lungo periodo di accesso anticipato ha visto la luce in versione 1.0, andando incontro a un entusiasmo incredibile da parte dei fan del genere.

Steam Top Sellers Last Week 1. Steam Deck

2. Monster Hunter Rise: Sunbreak

3. Monster Hunter Rise: Sunbreak

4. Raft

5. DNF Duel

6. F1 22

7. Monster Hunter Rise

8. Tiny Tina's Wonderlands

9. Rust

10. F1 22 pic.twitter.com/FVKNuwT7TA — Benji-Sales (@BenjiSales) July 3, 2022

Come possiamo vedere dalla classifica, anche il gioco base sta ottenendo un ritrovato successo dopo il lancio di Sunbreak. Monster Hunter Rise, infatti, si trova al settimo posto tra i giochi più venduti su Steam, sottolineando come moltissimi appassionati si sono decisi ad avvicinarsi al titolo prima di imbattersi nella gigantesca espansione uscita da pochi giorni.