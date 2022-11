Giusto nella giornata di ieri si è tornati a parlare di alcuni dei progetti futuri di Capcom, citando un nuovo capitolo di Monster Hunter in sviluppo insieme a Timi Studio Group. Le cacce ai mostroni non sono l’unica novità in arrivo dalla compagnia di Osaka, e tra le nuove esperienze da tenere assolutamente d’occhio c’è anche Street Fighter 6, con la nuova iterazione della leggendaria saga picchiaduro che ha già convinto gli storici appassionati, e non solo.

A parlare del sesto capitolo principale della serie è stata la stessa Capcom, con la compagnia di Osaka che è stata recentemente intervistata dalla redazione di GameInformer. All’interno della chiacchierata sono stati toccati diversi punti, ma c’è un momento in particolare che ha incuriosito molti e preoccupato tanti altri. Nello specifico parliamo della questione controlli e della modalità Dinamica, la quale permetterà anche ai novizi di effettuare mosse e combo complesse senza grande sforzo o studio dei personaggi.

Praticamente, quando si gioca con questo schema di comandi, un’IA decide in modo dinamico quali attacchi verranno eseguiti in base alla posizione del personaggio rispetto all’avversario. Per esempio, se il combattente avversario si trova lontano, è più probabile che il lottatore controllato dal giocatore esegua un attacco a distanza. Se i due sono più vicini, invece, eseguirà un attacco in mischia.

Exclusive first look at Street Fighter 6's Dynamic Controls, a new local-only control option meant to help button mashers excel Read/watch: https://t.co/RRojOohvYn pic.twitter.com/W2N6aG1I8H — Game Informer (@gameinformer) November 8, 2022

Il game director di Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, ha spiegato che questa scelta di comandi è stata voluta per rendere utile il button mashing. “In un normale gioco di combattimento, quando si fa button mashing succedono un sacco di azioni casuali. Noi volevamo creare uno schema in cui, tramite il button mashing, succeda sempre qualcosa di importante”.

Sebbene i controlli Modern e Classic siano definiti dal team quelli più competitivi, e quindi saranno disponibili in tutte le modalità di gioco, comprese le azzuffate online, i controlli dinamici sono pensati più per far divertire i nuovi giocatori che si approcciano per la prima volta alla serie, e quindi saranno presenti esclusivamente nelle modalità di gioco locale. Non abbiate paura quindi: online non incapperete in giocatori che faranno combo assurde premendo a caso i tasti.