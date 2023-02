Non sarà il montepremi più ricco di sempre, ma il primo torneo di Street Fighter 6 potrebbe davvero dare una svolta alla vostra vita. A patto, ovviamente, che ci sappiate giocare a un livello non propriamente comune. Come comunicato da Capcom, infatti, per il primo torneo del nuovo gioco, il publisher e sviluppatore giapponese ha deciso di mettere in palio ben 1 milione di Dollari per il vincitore.

Il montepremi non è di un milione di Dollari diviso tra tutti i partecipanti, ma è destinato proprio al vincitore della competizione. Questo significa che chiunque riuscirà a portarsi a casa la decima edizione della Capcom Cup si potrà mettere in tasca una cifra decisamente superiore ai propri sogni. Il pool prize totale è di più di 2 milioni di Dollari, segno che ovviamente resterà una cifra notevole in tasca del secondo e del terzo classificato.

Se le cifre vi sembrano decisamente fuori dal mondo, sappiate che siete fuori strada. In realtà la Capcom Cup è (paradossalmente) una delle competizioni più avare rispetto ad altri tornei. Per esempio, nel 2019, il vincitore della World Cup di Fortnite si portò a casa 3 milioni di Dollari, il triplo rispetto al montepremi messo in palio da Capcom per la decima Capcom Cup. Insomma, cifre che fanno girare la testa, ma che sono accessibili solamente a coloro che davvero hanno il tempo e l’abilità di padroneggiare un determinato gioco. Ed è chiaro che (esattamente come avviene nel mondo professionistico del calcio, del baseball e del football), tale fortuna sia privilegio davvero di pochissime persone.

Capcom Cup X will be played on Street Fighter 6 with the winner receiving a whopping $1,000,000! Who wants to be a millionaire? pic.twitter.com/uVguQvX4Xc — Street Fighter (@StreetFighter) February 20, 2023

Street Fighter 6 debutterà il 2 giugno 2023, su PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC (via Steam).

