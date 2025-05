Monster Hunter Wilds e Street Fighter 6 si uniscono in una collaborazione assurda

Monster Hunter Wilds si prepara ad accogliere una collaborazione decisamente inaspettata con il picchiaduro Street Fighter 6, puntando però su un protagonista che forse in pochi avrebbero immaginato. Non saranno, infatti, i volti più iconici della saga Capcom a fare il loro ingresso nel mondo di caccia, ma il temibile Akuma, maestro del Dark Hado, che porterà la sua aura demoniaca nelle terre selvagge del gioco.

L'annuncio arriva direttamente da Capcom, che ha svelato i dettagli di questo crossover in arrivo con il prossimo importante aggiornamento del 28 maggio. Il contenuto principale della collaborazione sarà un set completo di armatura ispirato ad Akuma, completamente gratuito e sbloccabile attraverso una specifica missione chiamata, non a caso, "Ultimate Strength". Non si tratterà semplicemente di un set cosmetico sovrapposto: l'equipaggiamento Akuma sarà un vero e proprio set funzionale, anche se al momento non sono stati rivelati i dettagli sulle statistiche e le abilità che offrirà.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La particolarità più interessante di questa collaborazione è che indossando l'armatura di Akuma, i giocatori potranno eseguire alcuni degli attacchi iconici del combattente attraverso gesti unici. Come mostrato nel trailer di presentazione, sarà possibile scatenare mosse devastanti direttamente dal repertorio di Street Fighter, rendendo l'esperienza di caccia ancora più spettacolare e variegata.

Questa integrazione potrebbe potenzialmente andare oltre il semplice fattore estetico. Infatti, a seconda dell'efficacia di queste mosse speciali, non è da escludere che i cacciatori più esperti possano incorporarle nelle loro strategie di combattimento, creando nuove combinazioni e approcci durante gli scontri con i mostri.

Per completare l'offerta gratuita, anche i fedeli compagni Palico non sono stati dimenticati: potranno indossare un adorabile set di armatura ispirato a Blanka-Chan, trasformandosi in piccoli goblin verdi pronti ad assistere i cacciatori nelle loro avventure. Inoltre, saranno disponibili due missioni aggiuntive nell'arena, denominate "Demonic Strength" e "True Strength", che offriranno ricompense supplementari legate a questa collaborazione.

L'aggiornamento del 28 maggio non si limiterà ai contenuti di Street Fighter, ma porterà con sé numerose altre aggiunte e miglioramenti al gameplay di Monster Hunter Wilds (che potete acquistare su Amazon). I dettagli completi delle note di patch non sono ancora stati rivelati, ma le aspettative sono alte considerando l'importanza che Capcom sta dando a questo update.

Per gli appassionati che speravano di vedere altri personaggi di Street Fighter, come Chun-Li o Cammy, c'è comunque una buona notizia: entrambe le combattenti saranno presenti, ma sotto forma di costumi per Alma disponibili come DLC a pagamento. Questi outfit saranno acquistabili separatamente a partire dal rilascio dell'aggiornamento, consentendo ai giocatori di personalizzare ulteriormente la loro esperienza di gioco.