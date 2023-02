Il prossimo 2 giugno sbarcherà sui negozi sua maestà Street Fighter 6, ossia un titolo imperdibile per tutti gli amanti dei picchiaduro. I fan più accaniti possono ingannare l’attesa che ancora li separa dal lancio del gioco assicurandosi fin da ora il preordine della bellissima e ricchissima Street Fighter 6 Mad Gear Box Edition, ossia la collector ufficiale del titolo. Un’edizione veramente imperdibile, che potete fin da ora prenotare al miglior prezzo. Fate però in fretta: siamo sicuri che andrà esaurita in fretta!

Tale bellissima edizione contiene numerosi contenuti, sia fisici che digitali. Tra di essi, oltre a una scatola dedicata, anche un artbook, un set di stickers, il gioco con tanto di steelbook dedicata, e, soprattutto, due bellissime statuette di Luke e Kimberly con degli sfondi appositi. I bonus digitali, invece, sono altrettanto corposi e comprendono 4 personaggi aggiuntivi, numerosi ulteriori colori, 2 arene aggiuntive e, infine, ben 7.700 Drive Tickets, ossia la valuta in game. Un’edizione, insomma, oltremodo colma di contenuti, che potete assicurarvi fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

