Street Fighter 6 Steelbook Edition a solo 29€! Risparmio assicurato!

Se siete grandi appassionati di gaming, specie in ambito picchiaduro, non potete farvi scappare questa fantastica promo attiva sul Street Fighter 6. Per poco, infatti, potrete portare a casa Street Fighter 6 Steelbook Edition ad appena 29€, rispetto al prezzo originale di 42€. Questo rappresenta uno sconto del 31%! La Steelbook Edition del gioco include una distintiva custodia incredibile che delizierà i fan, specie se si tratta di collezionisti! Street Fighter 6 porta alla luce l'evoluzione del combattimento del granchise con una modalità storia immersive nel World Tour, un sistema di combattimento evoluto che unisce sia i comandi moderni che quelli classici, oltre a offrire entusiasmanti modi per trovare e affrontare rivali nel Battle Hub. Non perdete l'opportunità di aggiungere questa edizione esclusiva alla vostra collezione!

Street Fighter 6 Steelbook Edition: ideale per i collezionisti!

Street Fighter 6 Steelbook Edition è l'acquisto ideale per gli appassionati di picchiaduro e per coloro che hanno seguito la serie fin dai suoi inizi. Ormai una serie storica e iconica, sia per personaggi sia per dimaniche di gameplay, nel mondo dei videogiochi! Questa esclusiva edizione non solo soddisfa il desiderio di collezionismo grazie alla sua elegante e bellissima custodia, ma offre anche un'esperienza di gioco rinnovata e avanzata che riesce a intrattenere sia i veterani sia i nuovi giocatori.

Inoltre, la modalità World Tour aggiunge un profondo livello narrativo all'esperienza, permettendo ai giocatori di esplorare Metro City e scoprire nuovi aspetti del gioco in una coinvolgente storia per single player. Il Battle Hub, poi, si rivela il luogo ideale dove trovare rivalità amichevoli, soddisfacendo così le esigenze di chi cerca competitività online. Non meno importante, la sua ottima grafica migliorata che sfrutta l'esclusivo RE ENGINE di Capcom per un effetto davvero unico.

Al prezzo speciale di 29€, ribassato dal prezzo originario di 42€, Street Fighter 6 Steelbook Edition rappresenta un'offerta davvero unica per gli amanti dei giochi di combattimento. Con la sua ricchezza di contenuti, le sfide inedite e la possibilità di esplorare, combattere e dominare l'universo di Street Fighter in modi completamente nuovi, questo gioco si pone come un acquisto suepr consigliato. Specie ora!

Vedi offerta su Amazon