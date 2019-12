Street Fighter 6: secondo un rumor uscirà nel 2021

Non molto tempo addietro il produttore esecutivo della saga Street Fighter, Yoshinori Ono aveva dichiarato che secondo lui è ancora troppo presto per parlare di Street Fighter 6. Attualmente il quinto capitolo della famosa serie di picchiaduro continua ad essere giocatissimo, soprattutto in ambito Esport con leghe ed eventi dedicati unicamente alla quinta iterazione di Street Fighter. Secondo alcuni rumor però, sembrerebbe che Street Fighter 6 potrebbe arrivare sul mercato nel 2021.

Dopo le Grand Finals della Capcom Cup 2019 che si sono disputate lo scorso fine settimana, la società giapponese ha rivelato alcuni cambiamenti nella competizione in arrivo nel 2020 e che il campione del prossimo anno non si qualificherà automaticamente per la competizione del 2021. La stessa modalità è avvenuta nel 2016, quando il campione della Capcom Cup del 2015 Kazunoko non si qualificò per la competizione del 2016, proprio a causa del rilascio di Street Street Fighter V da lì pochi mesi.

