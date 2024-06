Summer Game Fest 2024, il recap completo dell'evento

Il Summer Game Fest 2024 si è appena concluso, offrendo ai fan dei videogiochi un'anteprima sulle novità più attese di quest'anno e del prossimo. L'evento, come sempre, ha presentato una serie di annunci e trailer esclusivi, offrendo un'ampia panoramica sui prossimi titoli per console e PC, confermando la sua importanza come uno degli appuntamenti più imperdibili per gli appassionati di gaming. Se non riesce riusciti a seguirlo, però, nessun problema: ecco un recap completo di tutto ciò che è stato mostrato durante l'evento.

LEGO Horizon Adventures

Lo show ha avuto un inizio esplosivo con l'annuncio di LEGO Horizon Adventures, un gioco che unisce il mondo di Aloy con quello dei celebri mattoncini LEGO. Le figure iconiche, come il Collolungo, sono state trasformate in veri set LEGO, affiancate da altri personaggi noti dei giochi su PS4 e PS5. Il gioco promette un'atmosfera leggera e divertente, ambientata in un villaggio vivace, con scontri entusiasmanti contro creature come il Divoratuono.

Uscita: Natale 2025

Natale 2025 Piattaforme: PC, PS5, Switch

PC, PS5, Switch Modalità: Couch co-op locale

No More Room in Hell 2

Torn Banner Studio ha presentato un video ad alta tensione per No More Room in Hell 2, un survival horror cooperativo in prima persona. Il gioco, caratterizzato da permadeath e la possibilità di giocare in otto.

Accesso anticipato: Halloween

Harry Potter: Quidditch Champions

Harry Potter: Quidditch Champions permetterà di vivere emozionanti partite di Quidditch a bordo delle loro scope in stadi spettacolari e dal tono epico.

Uscita: 3 settembre

3 settembre Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S

Cuffbust

In questo titolo sviluppato da un solo developer, i giocatori dovranno aiutare un gruppo di stravaganti personaggi a evadere dal carcere utilizzando metodi fuori di testa, come gettare bombe nel WC e scavare con cucchiai.

Uscita: 2025

Star Wars Outlaws

Ubisoft e Massive Entertainment hanno mostrato un nuovo teaser per Star Wars Outlaws, un open world che seguirà le avventure di una tenace fuorilegge e il suo compagno animale. Il gameplay sarà rivelato durante l'evento Ubisoft Forward.

Neva

Dagli autori di GRIS, Neva è un gioco artisticamente affascinante che combina esplorazione e combattimenti. La protagonista è accompagnata da un fedele amico a quattro zampe e affronta nemici-ombra simili a quelli di Planet of Lana.

Uscita: 2024

Sid Meier's Civilization VII

Il teaser di Sid Meier's Civilization VII ci introduce a un nuovo capitolo della celebre serie strategica. Previsto per il 2025 su PC e console, il gioco promette di continuare a evolvere la storica formula di Sid Meier e Firaxis.

Uscita: 2025

2025 Piattaforme: PC, console

Black Myth: Wukong

Un nuovo teaser per Black Myth: Wukong, che mostrerà anche una Collector's Edition con una statuetta. I pre-ordini sono aperti.

Uscita: 20 agosto

Metaphor: ReFantazio

Dal team di Persona, Metaphor: ReFantazio presenta un sistema di archetipi con oltre quaranta trasformazioni possibili, ognuna con abilità uniche che arricchiscono il gameplay.

Uscita: 11 ottobre prossimo

Batman Arkham Shadow

Batman Arkham Shadow è una nuova esclusiva per Meta Quest 3, che metterà i giocatori nei panni del Cavaliere Oscuro. Il gameplay esteso sarà mostrato alla Gamescom.

Uscita: Autunno 2024

Street Fighter 6

Il trailer animato di Street Fighter 6 presenta le novità dell'anno 2, inclusa l'arrivo di Byson.

Tears of Metal

Tears of Metal è ambientato durante la ribellione scozzese e combina elementi di musou e gestionale-tattico, con una modalità co-op roguelike.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon Ball: Sparking! Zero, caratterizzato da gameplay adrenalinico.

Uscita: 11 ottobre prossimo

Delta Force: Hawk Ops

Delta Force: Hawk Ops, uno shooter online tattico, mostrerà una missione di estrazione. Il gioco arriverà su PC e console, con un video gameplay ispirato al film Black Hawk Down.

Fatal Fury: City of the Wolves

SNK presenta Fatal Fury: City of the Wolves, in uscita nel 2025, con novità per il roster dei personaggi.

Uscita: 2025

Blumhouse Games - Giochi in lavorazione

Blumhouse Games annuncia diversi titoli con atmosfere inquietanti, tra cui un gioco in pixel art isometrico e uno stile simile a Inscryption. La prima release sarà Fear the Spotlight.

Mighty Morphin: Power Rangers - Rita's Rewind

Un beat'em up bidimensionale che riporta i giocatori nei panni dei Power Rangers, perfetto per i nostalgici.

Deer & Boy

Deer & Boy è un gioco dalle atmosfere solitarie, con puzzle e scenari naturali, dove un cerbiatto con poteri speciali accompagna il protagonista. Il gioco è sviluppato da un team di otto persone.

Kingdom Come: Deliverance II

Warhorse Studios presenta un nuovo assaggio di Kingdom Come: Deliverance II, un gioco di ruolo ambientato nelle terre medievali est-europee, senza componenti fantasy.

Uscita: Nel corso dell'anno

Slitterhead

Slitterhead, dal creatore di Silent Hill, mostra un gameplay inquietante con creature orribili e la possibilità di controllare diversi personaggi.

Uscita: 8 novembre prossimo

Killer Bean

Killer Bean è uno shooter roguelike sviluppato da un ex animatore di Matrix Reloaded, con un tono serioso e sparatorie fuori di testa.

Uscita: Estate in accesso anticipato

Cairn

Un gioco che combina arrampicata e esplorazione in scenari montani evocativi.

Wanderstop

Dagli autori di The Stanley Parable, Wanderstop è un titolo incentrato sull'apertura di un negozio di tè, con un forte focus narrativo.

Uscita: 2024

2024 Piattaforme: PC, PS5

UNKNOWN 9: Awakening

Il titolo di Bandai Namco combina azione e narrativa con protagonista l'attrice Anya Chalotra.

Uscita: Prossimo autunno

The First Descendant

Questo looter shooter in Unreal Engine 5 è pronto per il debutto definitivo.

Uscita: 2 luglio

2 luglio Piattaforme: PC, console

Outersloth

Gli autori di Among Us presentano un'iniziativa per sostenere lo sviluppo di progetti indie, con una serie TV animata in arrivo.

Sonic X Shadows Generations

Un cofanetto dedicato ai migliori livelli 2D e 3D di Sonic e Shadow.

Uscita: 25 ottobre

25 ottobre Piattaforme: PC, console

Dune: Awakening

Dune: Awakening sarà un MMO survival open world, con ulteriori novità previste per agosto.

Battle Aces

Battle Aces sarà un RTS accessibile a tutti, con una closed beta in arrivo.

The Finals - Nuova stagione

La prossima stagione di The Finals debutterà nella prossima settimana.

Alan Wake 2 - DLC

Alan Wake 2 avrà una edizione Deluxe e una Collector's Edition, con espansioni in arrivo.

Espansione: Night Springs (disponibile oggi)

New World: Aeternum

Il titolo di Amazon arriverà su console.

Uscita: 15 ottobre

Honkai: Star Rail - Nuova spedizione

Honkai: Star Rail mostra la prossima spedizione.

Dark and Darker

Dark and Darker è un fantasy PvP gratis su Steam ed Epic Games, disponibile da oggi.

Kunitsu Gami: Path of the Goddess

Kunitsu Gami: Path of the Goddess di Capcom annuncia la data d'uscita.

Uscita: 19 luglio prossimo

Hyper Light Breaker

Il roguelike Hyper Light Breaker arriverà in accesso anticipato verso la fine dell'estate.

Skate

Skate mostra una "pre-pre-alpha" con test su console in arrivo in autunno.

Palworld - Update

Palworld propone un update con diverse novità.

Update: 27 giugno

Valorant - Uscita su console

Valorant è pronto a sbarcare su console con una beta limitata.

Beta: 14 giugno su PS5 e Xbox Series X|S

Monster Hunter Wilds - Nuovo trailer

Monster Hunter Wilds presenta un trailer speciale e conferma ulteriori novità ad agosto con demo giocabili.

Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero mostra gameplay catturato direttamente dal gioco, con una demo disponibile presso diverse fiere.