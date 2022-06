Giovedì 9 giugno 2022 Geoff Keighley porterà in scena la Summer Game Fest. La conferenza, della durata di un’ora e mezza circa, non sarà però incentrata su nuovi annunci. A svelarlo è lo stesso conduttore, presentatore e giornalista canadese, che ha invitato i giocatori a seguire l’evento senza però cadere vittime dell’hype.

Keighley ha annunciato il tenore della Summer Game Fest di giovedì 9 giugno 2022 su Twitter, durante uno spazio di ascolto per tutti coloro che sono interessanti alla kermesse. “Ci saranno giochi importanti, come The Callisto Protocol, Call of Duty Modern Warfare 2, Gotham Knights e il DLC di Cuphead. Quello che voglio dire è che ci saranno un sacco di giochi che sono già stati annunciati”, le parole del conduttore e presentatore. L’invito di Keighley è dunque quello di tenere basse le aspettative. “Non siamo ai The Game Awards”, ha concluso il giornalista.

Con molta probabilità, dunque, la Summer Game Fest 2022 sarà un’ottima occasione per poter scoprire novità in merito ad alcuni giochi già annunciati, ma il Megaton, quell’annuncio bomba di un progetto mai svelato prima dovrebbe essere assente. Non è necessariamente un male, ma è un vero peccato che si inviti i giocatori alla calma, un segnale di come spesso l’hype generi attesa non giustificata, che magari poi rischia di trasformarsi in una vera e propria rivolta social, con commenti poco lusinghieri nei confronti degli organizzatori di eventi e publisher, sviluppatori ed editori.

Per ovvie ragioni Keighley non ha ancora voluto annunciare tutto il programma della Summer Game Fest, ma le sue parole sembrano abbastanza chiare: attenzione a farsi illusioni, che il rischio di essere delusi da un ottimo show è sempre dietro l’angolo. Il nostro consiglio è quello di avere bassissime aspettative in merito e attendere, come di consueto, l’inizio dell’evento. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.